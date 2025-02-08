藍誣指罷免民團「綠營側翼」 范世平：大罷免基於懼怕被中國統一

齊心斷翔志工團隊春節期間成立快閃站，讓民眾連署罷免廖先翔提議書。（資料照）

2025/02/08 10:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮如火如荼展開，藍白將罷免立委的民間團體貼標籤為「民進黨側翼」，對此學者范世平表示，國民黨瞧不起「民團」，把他們歸類是「1450」，不要忘記，1949年蔣介石敗退到台灣，不是中共多厲害，是包括學生、勞工、商人等「民團」的反對。

范世平在臉書PO文表示，其實「罷免民團」就是「反國民黨側翼」與「反共產黨側翼」。如果國民黨不認清這些「民團」是不滿傅崐萁帶頭亂刪預算，甚至被懷疑是配合中國在消減台灣政府的執政能力與國防實力，進而增加台灣被中國統一的機會，就會與這些「民團」站在對立面，大家都說「恨的力量高於愛」，但范世平認為「懼的力量更高於恨」，台灣人真的非常非常恐懼被中國統一，但是國民黨不是體會不到，就是故意不願面對的明知故犯。前者是「笨」而後者是「壞」，還是「又笨又壞」？

請繼續往下閱讀...

范世平指出，「政大選研中心」長期進行民調，在去年底的調查顯示，希望兩岸維持現狀為60.5%，支持台獨有26.5%，等於拒絕統一的有87%，而支持統一的只有6.9%。國民黨在亂刪預算後，立委陳玉珍就前往中國廈門與國台辦主任宋濤共迎新春，難道不擔心被懷疑是報告成果？「廈門台商協會」副會長葉永松在2月3日於海基會舉辦的台商春酒餐會上，公開對賴清德喊出「當家不鬧事」，直言反對罷免立委；記者問他，中國是否反對「大罷免」？他直接回答「是」。眾所周知，多數中國台商是支持國民黨的。

范世平續指，陳玉珍與葉永松的言行，國民黨沒有一點批評，因此被「抹紅」也不冤枉。當「中國支持國民黨在立院亂刪預算」、「中國反對大罷免」成為既定印象，則「民團」發動的「大罷免」就如曹興誠所說是「反共剿匪」與「清除內奸」，就具有正當性，「民團」發動「大罷免」是基於「懼怕被中國統一」，國民黨發動罷免民進黨立委是基於「恨」，我之前說「懼的力量大於恨」，所以國民黨的罷免只有基本盤，沒有中間選民，沒有「民團」，只是「同溫層」，勢必失敗。

范世平直言，國民黨瞧不起「民團」，把他們歸類是「1450」。不要忘記，1949年蔣介石敗退到台灣，不是中共多厲害，是包括學生、勞工、商人等「民團」的反對，而他們與中共的路線一致。國民黨不記取歷史教訓，認為「大罷免」不會成功，以為可複製「謝國樑經驗」，但謝的罷免沒中國因素，也沒「懼」的推力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法