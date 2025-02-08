陸委會報告：共軍聯合作戰面臨島鏈困境 不具侵台能力

陸委會報告指出，共軍擁有超過370艘艦船與潛艦，包括140多艘主力水面艦，但共軍在第一島鏈以外的聯合作戰能力仍然受限，主要是體制問題。 圖為中共遼寧號。（路透資料照）

2025/02/08 06:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會在最新一期的「中國大陸情勢季報」指出，共軍加快現代化建設，提高在所有戰爭領域的能力，不過，共軍聯合作戰面臨島鏈困境，不具侵台能力。

陸委會說，美國國防部發布2024年「中國軍力報告」（CMPR）指出，習近平2015年全面推動軍改以來，共軍加快現代化建設，提高在所有戰爭領域的能力，使其成爲一支能夠進行陸、海、空全方位以及核力量、太空、電子戰和網路空間行動的聯合部隊。

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儘管取得進展，但共軍仍存在重大缺陷，包括指揮能力、遠程後勤和城市作戰。除此，共軍正在第一島鏈內外海空域測試聯合能力，不過「在第一島鏈以外的聯合作戰能力仍然有限」，而出現島鏈困境。

共軍擁有超過370艘艦船與潛艦，包括140多艘主力水面艦，規模世界第一，第四代戰機超過1300架，印太地區數量最多。如此龐大的海空兵力，共軍在第一島鏈以外的聯合作戰能力仍然受限，主要是體制問題。

陸委會分析，共軍至今仍未建立一個作為全軍多領域一體化聯合作戰為主要依托的網絡信息體系，把不同領域作戰的軍兵種部隊、信息與火力、作戰與保障、打仗與評估等作戰要素融為一體，整體連動，最大限度地提高信息使用和作戰指揮效能，進而增強體系作戰能力。

「中國軍力報告」指出，習近平加大反腐敗力度，「可能打亂解放軍實現2027

年現代化目標進程」，但共軍整體軍事戰備水準和熟練程度持續增強，軍事現代化仍以台灣為重點，演訓越來越注重台灣海峽的軍事突發事件，並且繼續磨練攻擊台灣技能，同時阻滯或拒止第三方干預。

美國國防部助理部長拉特納（Ely Ratner）在智庫舉辦座談會上指出，美方相信中共入侵台灣既非迫在眉睫，也非不可避免。中共特定目標是做好準備，並相信能夠以可接受的代價，對台灣進行一場短暫而猛烈的入侵，但他們今天尚未達到這個目標。他們正努力朝這個方向邁進，這正是我們在這份報告中看到的許多內容的體現。不過，目前尚不清楚他們是否比過去幾年更接近這個目標。

相比之下，中共更擔心美國介入台海衝突。從近2年中共彈道與巡弋飛彈發展動向顯示，洲際和中程彈道飛彈穩定成長（+14.3%、+30%），射程超過1500公里的陸基型巡弋飛彈增幅最多（+33.3%，包括長劍-10/10A、長劍-100），顯示共軍強化在第二島鏈內遠程區域拒止能力。針對台海及其周邊地區的短程彈道飛彈減少10%，說明共軍演練次數增多而有所消耗。

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