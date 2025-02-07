吳春城「壯世代」被爆狂撈11億 黃智賢：這個爛法必須廢止

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/02/07 23:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城所推動的「壯世代政策與產業發展促進法」，遭外界質疑沒有利益迴避，北檢也已經主動簽分他字案偵辦。對此，媒體人黃智賢就直言，「這個爛法必須廢止。」並批評吳春城，此舉「實在太惡質。」

黃智賢今（7）日於臉書粉專表示，無中生有、違反全人類人口研究的吳春城，為了幫助壯世代法案轉移焦點，先是說以後不做中央標案，現在又說要放棄壯世代商標，但吳春城所做的一切，黃智賢就坦言，「沒用的。」

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黃智賢認為，「這個爛法必須廢止。」更指出，吳春城立了這部爛法，「把全台灣55歲以上人口綁架？環環相扣、逼迫政府，把現有的以及未來的預算跟政策，全部綁進這部爛法」也不滿稱，「吳春城的圖利自己，以及用立法綁規格、綁標的手法，實在太惡質。」

黃智賢解釋，「憑什麼全台灣55歲以上的人口，只能被吳春城強迫定義為壯世代？」全世界沒有任何學術單位或學者，把55歲以上人口定位壯世代，「我們會一直盯著看，誰還在跟你吳春城，繼續搞壯世代？」還直呼「這種手法如果吳春城可以，那全世界還有哪個貪官汙吏不可以？」

黃智賢分析，吳春城家族的相關企業，共多達10幾家，標下的政府案子金額，總計多達11億元，不只是網軍頭子，還接受財團跟政客委託，做法案遊說，更幫政客、政黨選舉，「這樣的生意人，柯文哲竟然讓他做不分區立委。難道跟柯文哲的屯田計畫，沒有關係？」

黃智賢斥責，政府本來就有的政策預算，要被迫被壯世代綁定，「吳春城當上立委以後，日日夜夜忙著圖利自己，趕著三讀通過壯世代惡法。」也痛評，「只要壯世代惡法存在，吳春城就有幾輩子的錢可以賺」同時，壯世代可以進入金融、醫療、教育、交通、娛樂、食品等，各種不同的領域。

最後，黃智賢譴責，不管吳春城現在說什麼，都只是為了轉移焦點，「只有廢止壯世代惡法，才能徹底堵住吳春城這條撈錢的臭路。」亦喊話，「哪些立委，現在還在幫吳春城的壯世代，我們會盯著看。至於司法偵辦，請加快。」

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