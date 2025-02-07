林智群指凍結消防預算9219萬 徐欣瑩批造謠：43億僅凍結700萬

國民黨立委徐欣瑩（右紅衣者）。（資料照，翻攝徐欣瑩臉書）

2025/02/07 19:59

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消防署9219萬業務費被凍結 因獲贈400萬救護車？林智群：這3人提案的

〔記者劉宛琳／台北報導〕律師林智群在臉書指出，因為有大善人捐400萬後勤照護車給桃園市消防局，但國民黨立委徐欣瑩、張智倫、牛煦庭卻提案凍結9219萬消防署中加強救災業務工作業務費。徐欣瑩澄清，離奇造謠又來了，「消防署43億預算僅凍結700萬，不是造謠的9219萬！」

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徐欣瑩指出，消防署第2目「消防救災業務」預算43億9132萬8千元，最後10個提案併案，「凍結700萬，不是造謠所說的9219萬」，而且各黨立委都有提案。徐強調，9219萬是加強救災業務工作業務費的「預算數」，這年頭造謠都可以這麼隨便嗎？

徐欣瑩表示，她和立委牛煦庭、張智倫三人的預算提案，沒有要刪消防預算，而是要消防署參考「後勤照護車」的運作方式，研擬增進打火弟兄姊妹後勤的措施。造謠扭曲的人，才是罔顧消防人員安全和權益。

徐欣瑩說明，提案的原案由是：「消防署應評估推廣至全國各消防機關，並整合生命徵象監測與評估監測系統，即時察覺消防人員長時間救災所累積的隱藏性風險，提升消防人員救災保障。」很清楚的這個預算凍結的目的在於，希望消防署參考桃園市政府的「後勤照護車」系統，落實評估「推廣」，讓打火弟兄有更完整的後勤照顧，因為不是每個地方政府都有能力募款或找人捐贈。

「預算凍結不代表刪除！」徐欣瑩強調，凍結預算是為了促使主管機關積極改善，一旦提出改進方案經委員會通過，預算就解凍了。因為政府不夠積極，就只能靠民間捐贈，她和提案立委希望主管機關承諾未來一定會落實到全國的消防單位，讓消防人員的安全得到保障。

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