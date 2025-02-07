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    北檢偵辦吳春城壯世代標案 吳思瑤：黃國昌藏污納垢別再躲

    民進黨團黨團幹事長吳思瑤（左）及立委陳培瑜（右）等人，今日在立法院舉辦記者會進行輿情回應。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團黨團幹事長吳思瑤（左）及立委陳培瑜（右）等人，今日在立法院舉辦記者會進行輿情回應。（記者叢昌瑾攝）

    2025/02/07 19:50

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推「壯世代促進法」遭質疑沒有利益迴避，北檢主動簽分他字案偵辦，案由為貪污治罪條例圖利等罪。立法院民進黨團今（7日）批評，吳春城顯然已涉及違反公職人員利益衝突迴避法，民眾黨代理黨主席黃國昌身為法律人，拿著會轉彎的正義質疑別人，無視於民眾黨內涉及違法、藏污納垢，呼籲別再躲藏、逃避。

    民進黨團書記長陳培瑜今受訪表示，相關法規範都很清楚載明，吳春城及其配偶、子女等二等親內，過去一整年的相關標案都沒有利益迴避，甚至還有進行相關標案時未揭露身分，呼籲吳親自出面說明。

    民進黨團幹事長吳思瑤強調，吳春城利用職務之便，涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」，二等親內都是在規範之內，這是法律問題，吳顯然已經違法；而黃國昌身為法律人，繼續不出聲、雙標，拿著會轉彎的正義，質疑別人，無視於民眾黨內涉及違法、藏污納垢，不應再躲藏、逃避。

    民進黨立委林俊憲也指出，他已擬好廢止「壯促法」的提案，立法院預計二月底正式開議，他近日會陸續拿給民進黨立委連署，盼一開議就能送到議事處。

    林俊憲也憂心，未來關鍵是程序委員會，決定此案能否送院會一讀，才能展開審查程序，但藍白立委過去一年在程委會封殺法案的劣跡斑斑，尤其黃國昌已鐵了心要護航到底，國民黨是否要和小弟一起陪葬？如果是的話，罷免理由又可以再添一項了。

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