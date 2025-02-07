寶瓶星號「靠岸5週年」陳時中吐心聲 面對流感籲放寬心

陳時中今天參加寶瓶星號檢疫5週年茶會。（擷取自陳時中臉書）

2025/02/07 20:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕即使新冠肺炎疫情已經趨緩，但行政院政務委員陳時中坦言，「明天是2月8日，這個日期對我而言有點特別。」原來，2017年的2月8日，是陳時中上任衛褔部長的日子；而3年後2020年2月8日，正是新冠疫情爆發之後，寶瓶星號郵輪靠岸登船檢疫的關鍵時刻。

明（8日）是疫情爆發後，寶瓶星號郵輪靠岸登船檢疫滿5週年的日子，陳時中今（7日）特別到基隆醫院，參加5週年的感恩茶會，並分享當時的心路歷程。陳時中於臉書粉專表示，2020年初，Covid-19疫情已在世界各地流傳，當時台灣正竭盡全力防堵這種從所未見的病毒入侵，「如何確保跨國航行的郵輪，靠岸台灣之後不會將疫情也帶進國內，是非常重要的一件事情。」

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陳時中提到，由於當時已有他國郵輪發生群聚感染事件，因此面對全船乘載超過2500人；馬上就要返回基隆港的寶瓶星號，陳時中直言，「我們絲毫不敢輕忽，決定採取登船全面檢疫措施，整個行動必須兼顧嚴謹與效率。」且沒有失敗的空間。

陳時中回憶，當天中午當郵輪靠岸之後，就馬上展開歷時9個小時的檢疫工作，也針對有高風險旅遊史，或有相關症狀的128位人員進行PCR採檢（核酸檢驗），所幸最終檢驗結果全都是陰性。到了晚上9點，陳時中就親自登船宣布「我們可以回家了」，雖然只是簡單的1句回家，「背後卻是防疫人員扛住壓力與疲勞，認真努力執行任務，加上船上旅客的自律配合才能達成，可以說絲毫不簡單。」

最後，陳時中說到，最近流感疫情升溫，加上相關不幸事件的發生，「讓很多國人重新感受到Covid-19期間的焦慮與恐懼。」不過，陳時中指出，行政院長卓榮泰已經拍板再加購10萬劑公費流感疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等，11類較高風險的族群，減少發生重症與死亡的可能，要民眾放寬心。

2020年疾管署人員登寶瓶星號郵輪檢疫。（資料照）

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