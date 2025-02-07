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    罷免藍委馬文君二階宣傳 小蜜蜂志工跟著垃圾車跑

    罷馬志工的草屯小蜜蜂宣傳行動，7日起展開跟著垃圾車跑的行動，志工騎機車跟著垃圾車收垃，但沿路都與垃圾車保持數公尺距離，以不妨礙民眾倒垃圾動線。（記者陳鳳麗攝）

    罷馬志工的草屯小蜜蜂宣傳行動，7日起展開跟著垃圾車跑的行動，志工騎機車跟著垃圾車收垃，但沿路都與垃圾車保持數公尺距離，以不妨礙民眾倒垃圾動線。（記者陳鳳麗攝）

    2025/02/07 18:45

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「ALL罷馬志工團」在罷免馬文君第一階段提議連署達標送件後，開始為第二階段連署宣傳，草屯志工今天起騎機車跟著垃圾車跑，希望讓更多人知道罷馬行動，參與連署。

    罷免立委馬文君連署行動被視為艱困任務，原本很多人不看好，認為第一階段達標都是極大挑戰，但「ALL罷馬志工團」鴨子划水，第一階段達標，3日下午將提議書送抵中選會。而當天下午罷馬志工在路易莎咖啡埔里酒廠門市外，遭埔里酒廠幹部要求撤離，並說出「如果馬文君立委問到，他們要怎麼辦？」的話，事件網路發酵，台灣菸酒公司昨天澄清，總公司沒有受到壓力，埔里酒廠廠應該也沒有。

    據了解，路易莎咖啡埔里酒廠門市事件後，很多外縣市的人關心「ALL罷馬志工團」，給予志工團很多的鼓勵和支持，也有埔里在地的店家願提供場地作為固定連署點，讓志工們更有鬥志。

    罷馬志工為第二階段的「簽兩次，投一次」宣傳，草屯志工持續小蜜蜂宣傳，今天下午起展開跟著垃圾車宣傳行動，志工希望未來能跟完12條垃圾車路線。

    今天下午跟的是以草屯鎮富寮里、山腳里部分地區為主的路線，志工機車始終跟垃圾車保持數公尺距離，以不影響民眾倒垃圾動線。而機車後方綁的宣傳牌，上方寫的文字、聯絡電話，仍引起倒垃圾民眾注意，很多人都看完才離開。

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