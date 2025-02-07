「罷免謝衣鳯」溪州夜市不歡迎 罷團轉移連署地點

彰化公民團體「罷免缺衣不可」遭溪州夜市拒絕設立連署站，改在黑金商店設立。（罷免缺衣不可團提供）

2025/02/07 17:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」發動連署罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯，連署地點日前選在溪州夜市，但夜市表態不支持、不參與，更不提供場地，罷團緊急更改到距離溪州夜市不遠的溪州黑金商店，把握時間衝刺，讓第一階段達標。

罷免團體說，原先安排2月7日在溪州夜市周遭道路快閃連署，消息在網路社群公布後，馬上就有溪州夜市經營者跳出來反對，留言說「不支持也不提供場地連署」、「只歡迎來吃吃喝喝逛夜市」、「麻煩移除地點」。

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彰化罷免團質疑，溪州夜市經營者恐遭受其他壓力，因為立委謝衣鳯家族勢力盤根錯節，而且溪州夜市旁就有謝家的建案，為了讓連署罷免繼續進行，決定轉往溪州鄉進樂路3號的溪州黑金商店設連署站，希望民眾能前來連署，不畏地方勢力。

溪州夜市在粉專臉書發聲明，他們不支持、不參與，更不提供場地，只想單純有一個單純空間提供給貴賓們分享美食小吃，雖然是小夜市，但每攤都有著滿滿的熱情服務，最後謝謝公民團體的體諒更改地點。

謝衣鳯所在彰化第三選區包括溪湖、二林、溪州等10鄉鎮，這屆立委選舉人數達約27萬人，第一階段約需2700人，第二階段約需2.7萬人。

罷免謝衣鳯團體原本有意將連署地點設在溪州夜市，不過溪州夜市表態，不支持、不參與，更不提供場地。（翻攝溪州夜市臉書）

公民團體「罷免缺衣不可」把握時間衝刺，希望連署書能在第一階段達標。（罷免缺衣不可團提供）

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