為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「罷免謝衣鳯」溪州夜市不歡迎 罷團轉移連署地點

    彰化公民團體「罷免缺衣不可」遭溪州夜市拒絕設立連署站，改在黑金商店設立。（罷免缺衣不可團提供）

    彰化公民團體「罷免缺衣不可」遭溪州夜市拒絕設立連署站，改在黑金商店設立。（罷免缺衣不可團提供）

    2025/02/07 17:45

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」發動連署罷免國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯，連署地點日前選在溪州夜市，但夜市表態不支持、不參與，更不提供場地，罷團緊急更改到距離溪州夜市不遠的溪州黑金商店，把握時間衝刺，讓第一階段達標。

    罷免團體說，原先安排2月7日在溪州夜市周遭道路快閃連署，消息在網路社群公布後，馬上就有溪州夜市經營者跳出來反對，留言說「不支持也不提供場地連署」、「只歡迎來吃吃喝喝逛夜市」、「麻煩移除地點」。

    彰化罷免團質疑，溪州夜市經營者恐遭受其他壓力，因為立委謝衣鳯家族勢力盤根錯節，而且溪州夜市旁就有謝家的建案，為了讓連署罷免繼續進行，決定轉往溪州鄉進樂路3號的溪州黑金商店設連署站，希望民眾能前來連署，不畏地方勢力。

    溪州夜市在粉專臉書發聲明，他們不支持、不參與，更不提供場地，只想單純有一個單純空間提供給貴賓們分享美食小吃，雖然是小夜市，但每攤都有著滿滿的熱情服務，最後謝謝公民團體的體諒更改地點。

    謝衣鳯所在彰化第三選區包括溪湖、二林、溪州等10鄉鎮，這屆立委選舉人數達約27萬人，第一階段約需2700人，第二階段約需2.7萬人。

    罷免謝衣鳯團體原本有意將連署地點設在溪州夜市，不過溪州夜市表態，不支持、不參與，更不提供場地。（翻攝溪州夜市臉書）

    罷免謝衣鳯團體原本有意將連署地點設在溪州夜市，不過溪州夜市表態，不支持、不參與，更不提供場地。（翻攝溪州夜市臉書）

    公民團體「罷免缺衣不可」把握時間衝刺，希望連署書能在第一階段達標。（罷免缺衣不可團提供）

    公民團體「罷免缺衣不可」把握時間衝刺，希望連署書能在第一階段達標。（罷免缺衣不可團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播