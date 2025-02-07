新竹雙罷連署不斷電！林志潔持續收件到4月底

新竹雙罷連署不斷電！陽明交大教授林志潔指出，該服務處雙罷連署收件將持續到4月底不中斷。（記者洪美秀攝）

2025/02/07 18:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台大罷免，新竹雙罷連署不中斷！陽明交大教授林志潔表示，位在光華南街的服務處受理罷免藍委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安的連署書將持續收件到4月底，即使已送出第一階段的提議連署書，仍會持續收件。

林志潔強調，大罷免時代不是為了報復，也不是為了仇恨，罷免是因1年來的國會遭到親中勢力把持，充滿各種利益輸送與違憲違法的亂象。如果人民沒有行動，就代表人民認同和默許這樣的民代與縣市首長代表台灣人的聲音 ，這是讓人不能接受的。

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林志潔說，新竹雙罷開放服務處支援罷免活動，地點在新竹市光華南街2-2號，時間從2月8日到4月30日，每天開放收件時間是上午10點到晚上8點，目前潔伴同行服務處已徵求到20位志工與2位工讀朋友，將持續不斷收連署文件，且第一階段雖已送件，但如果朋友有意願在第二階段接到通知，也歡迎持續過來遞件，留下資訊。

另參與連署的所有志工均會簽署保密協定，服務處也會為所有志工投保保險，並負擔志工在服務時間的餐費。從2月8日到4月30日，不論平日或假日，每日都開放，除2月23日當天有平安書（遺囑）教學與當場撰寫的實做課程外，其餘時間不再舉辦其他活動，避免人流影響罷免活動安全性。

林志潔也呼籲新竹雙罷口號為「一簽二簽三投票」，共同守護台灣安全與自由民主。

新竹雙罷連署不斷電！陽明交大教授林志潔指出，該服務處雙罷連署收件將持續到4月底不中斷。（照片取自林志潔臉書）

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