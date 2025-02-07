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    預算被藍白大砍1億 海基會：兩岸業務費「趨近於零」

    海基會秘書長羅文嘉。（資料照）

    海基會秘書長羅文嘉。（資料照）

    2025/02/07 17:14

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白大砍中央政府總預算，陸委會補助海基會的預算也被刪了近1億元，海基會秘書長羅文嘉今天在例行記者會表示，海基會推動和處理兩岸相關事務的費用等於是「零」，將影響兩岸文書驗證的業務，以及兩岸人民的往來，婚姻、就學、工作等。

    羅文嘉說明，海基會收入的主要編列在陸委會，陸委會補助海基會預算，在立法院對於總預算的二、三讀，分別有兩案，一是國民黨團提案刪除7千萬元，另一個是民眾黨團提案刪除2千8百多萬，兩案加起來將近1億元。

    羅文嘉指出，海基會今年編列處理兩岸相關事務業務費約9千多萬，換句話說，推動和處理兩岸相關事務的費用等於是「零」，他希望立法院若還有機會重新考慮的話，希望理性務實，站在國家利益的立場來重新檢視。

    羅文嘉強調，業務費「趨近於零」，代表業務要調整，有些或可暫緩或縮小規模，有些業務沒有辦法縮減，像是文書驗證，如縮減了，將影響兩岸人民的往來，婚姻、就學、工作等，他希望一些跟人民權益重大相關的事項不要受到影響。

    至於是否增加自籌款項？羅文嘉說，他已計算過，加上刪減部分，得自籌將近兩億元，佔原來預算約57%，「這應該不合理」。

    此外，海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，海基會董事長吳豊山與羅文嘉今天上午前往弔唁。對於中方是否派人來台弔唁？羅文嘉在記者會表示，目前沒有收到任何相關訊息，但海基會基於人道、人情提供協助的經驗，若中方派人來，站在海基會的立場，會樂於提供各項協助，但來台目的要跟申請計畫符合，這是基本要求。

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