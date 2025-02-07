為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總統2/10邀5院院長會商國政 民進黨團：相信對話化解衝突

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，總統採取具體行動進行院際協調，「這不僅是善意，更是竭盡所能來化解歧異」，相信對話可以化解衝突，期待溝通能夠消弭分歧，盼以合作來超越對立。（記者陳政宇攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，總統採取具體行動進行院際協調，「這不僅是善意，更是竭盡所能來化解歧異」，相信對話可以化解衝突，期待溝通能夠消弭分歧，盼以合作來超越對立。（記者陳政宇攝）

    2025/02/07 15:55

    〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德預定在下週一（10日）下午召集5院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤下午受訪表示，總統採取具體行動進行院際協調，「這不僅是善意，更是竭盡所能來化解歧異」，相信對話可以化解衝突，期待溝通能夠消弭分歧，盼以合作來超越對立。

    吳思瑤表示，當公民朋友以各種形式和行動，展現捍衛民主的意志與決心，國家的元首對於團結台灣、社會和諧、台灣發展、壯大台灣勢必要彰顯他更大努力。她說，黨團肯定總統的善意與誠意，也足見他的用心與苦心，期待史上首次的院際協調能有正向結果，解決、消弭當前朝野對立衝突，解決台灣社會的擔憂。

    吳思瑤指出，第一會期，在野黨以「國會優位、立院最大」的思維，制定嚴重戕害其他憲法機關的國會擴權法案，影響5院及總統府行使各自的憲法權力，當院際之間無法在權力分立的憲法精神上，做出努力及應有的尊重時，院際協調希望能扮演重要的角色。

    吳思瑤指出，第2個會期，在野立委不論透過「憲訴法」癱瘓憲法法庭、傷害司法權，或以「財劃法」剝奪行政權的預算權，甚至在總預算案對各院預算做出前所未有的刪減或凍結，導致監察院、司法院、考試院、總統府以及行政院的政務難以施展，因此總統以國家元首的高度促成5院之間對話，他們認為有其必要，也期待能產生正面成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播