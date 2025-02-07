新北6綠委「代收代轉」罷免藍委連署書 罷團：遏止國會亂象人人有責

民進黨立委林淑芬（左起）吳琪銘、張宏陸、蘇巧慧、李坤城及吳秉叡等人，今（7）日在立法院舉辦「做公民團體後盾，一起對抗藍白的組織力量，守護民進黨的優質立委」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/07 16:38

首次上稿：16:26

更新時間：16:38

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨籍新北市六名立法委員蘇巧慧、張宏陸、吳秉叡、林淑芬、吳琪銘、李坤城今開記者會痛斥國民黨、民眾黨在立法院毀憲亂政、亂刪預算，如今還介入罷免活動，並宣布做公民團體的後盾，預計下週一起串連新北市黨公職陸續開放「代收代轉」連署書；對此，罷團回應樂觀其成，應有更多在地議員加入，遏止國會亂象是所有人的責任，建議收件、轉交過程要彌封，避免簽署民眾個資外洩。

請繼續往下閱讀...

國民黨籍6名立委被5個團體（中永和同1個）連署罷免，包含板橋東區葉元之、中和區張智倫及永和區林德福、大文山區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）羅明才、七星區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）廖先翔、北海岸選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）洪孟楷。

罷免葉元之團體「板橋大刪元」表示，再次感謝所有關心台灣未來的民主夥伴，一起投入罷免行列，也感謝各界提供民間團體支援。由於第二階段需要投入更多人力，期待各黨派支持者加入支援，一起團結合作，讓立法院正常運作、全力下架中共代理人。

罷免張智倫「倫刪立舒」、林德福「無獻清林」的雙和團隊回應，樂觀其成，但也提醒立委服務團隊，於收件、轉交過程就連署書進行彌封，並與雙和團隊建立收受窗口，以保護雙和住民的個資安全。此外，也可申請團隊派員教學如何填寫連署書，提高正確率，共同迎向第二階段嚴峻挑戰。

罷免羅明才團體「拔羅波」提到，各罷免團隊之間在第一階段提議書收取時，皆已相互合作，以尋求效益最大化，並鼓勵更多人行使公民權，真正做到主權在民，也樂見立委和議員與民意、與台灣站在一起，呼籲除了6名綠委，應要有更多在地議員加入，回應選民需求，「遏止國會亂象，是所有人的責任」。

罷免廖先翔團體「七星齊心斷翔」指出，欣然接受，感謝願意和公民們站在同一陣線，為台灣一起努力的民意代表們。

罷免洪孟楷團體「罷洪！！刻不容楷」則說，以自主公民罷免行動為主，專注在自己的連署推動。若有民眾透過議員或立委送件，仍然非常樂意接收連署書，確保每一份公民的聲音都能被送達，但還是鼓勵民眾直接來找罷團志工，減少無效票的風險，也能更有效傳達罷免行動的意義與細節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法