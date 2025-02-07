賴士葆稱柯建銘打「悲情牌」 周軒：國民黨的良心在哪裡？

民進黨團黨團幹事長吳思瑤（左）及立委陳培瑜（右）等人今（7）日在立法院開記者會，出示柯建銘接獲死亡威脅恐嚇信。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/07 15:54

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委賴士葆質疑柯建銘被恐嚇是打悲情牌，政治工作者周軒表示，賴士葆委員你自己也有妻子，也有兒子，換做是你被寄信威脅恐嚇暗殺全家，你心裡做何感想？你的良心在哪裡？國民黨你們的良心在哪裡？

周軒在臉書PO文表示，早上有媒體朋友跟他講，國民黨的賴士葆委員接受媒體專訪時表示，柯建銘總召昨天公開表示自己收到恐嚇信，是在打悲情牌，因為賴士葆本人沒有收到恐嚇信，都是寄給其他民進黨黨團委員的，今天早上，民進黨黨團記者會公布了，第一張照片是昨天早上，柯總召新竹服務處收到的「紙本」恐嚇信，並且最後署名「蘇巧慧」，寄件地址居然還冒用蘇巧慧委員新莊服務處的地址。

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周軒指出，第二張，就是昨天多位民進黨黨團委員收到的恐嚇信內容，根據目前所知，計有吳思瑤、陳培瑜、范雲、郭昱晴、黃捷等5位委員收到，內容都一樣，要暗殺柯總召全家，全家的姓名，包括兒子女兒，都在上面，而且一個月內要全部暗殺完畢，周軒只問國民黨跟賴士葆委員一件事，柯總召有必要拿這種事情來打「悲情牌」嗎？

周軒續指，柯總召永遠是民進黨黨團最堅強的那一個，什麼時候他需要用「悲情牌」了？另外，賴士葆委員你自己也有妻子，也有兒子，換做是你被寄信威脅恐嚇暗殺全家，你心裡做何感想？換做是你全家的姓名被列在暗殺名單之上，你睡得著嗎？你還能夠像今天這樣夸夸其談嗎？

周軒質問，賴士葆你的良心在哪裡？國民黨你們的良心在哪裡？

柯建銘全家被列入暗殺名單，更指名要槍殺。（圖擷取自周軒臉書）

有不明人士冒名民進黨立委「蘇巧慧」的親筆信，威脅要參加柯建銘的告別式。（圖擷取自周軒臉書）

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