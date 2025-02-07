美24眾議員提案挺「台美建交」 朝野立委正面看待

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

2025/02/07 15:15

〔記者方瑋立／台北報導〕針對美國24名共和黨聯邦眾議員提出決議案，呼籲川普政府廢除過時的一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，朝野立委今（7日）均對此表達正面肯定。民進黨立委陳冠廷、王定宇強調，此案為台美國會關係的重要指標，也反映出台美實質關係與現況，展現反共親台，願意協助台灣外交參與的態度；民眾黨立委林憶君則認為，決議案雖無法律效力，但仍具一定政治價值。

美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與裴利（Scott Perry）等24人今天提出決議案，呼籲美國總統放棄「過時、適得其反且不誠實的」一中政策，承認台灣是獨立國家、不受中國統治，也不包括在其領土範圍內的客觀現實，承認台灣民選政府的合法性、正常化雙邊外交關係並允許兩國互派大使；總統應該撤銷限制美台官員正常溝通及互動的機構指導方針。此外，美國貿易代表署（USTR）應啟動與台灣簽訂自由貿易協定的正式談判。

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對此，陳冠廷表示，24名共和黨籍眾議員共同提出的決議案，不僅呼籲支持台灣加入各項國際組織，更進一步主張台美建立正式外交關係，顯示美國國會對台灣支持力道持續加強，也替台灣創造了外交資產，提醒中國如有越矩行為，美方可以快速提升台美外交關係及層級。

陳冠廷強調，「目前的一中政策確實有許多可以調整的空間，以反映台灣海峡的實際狀況」，在川普政府任內，台灣深刻感受到美國國會議員對我國的支持，這項決議案更加凸顯美方逐步調整對台政策的積極態度，期待未來能持續深化雙邊合作，為台美關係開創新里程碑。

王定宇指出，此決議案是台灣多年的好朋友提出，感謝他們長期堅定支持台灣，也展現出反共親台、協助台灣外交參與等態度，但川普政府仍有幾個現象值得觀察，包括川普脫離傳統建制框架的施政、劍指中國的各項措施，這4年最後任期內將充分展現其意志，無人可以想像。

王定宇說，根據川普就任至今1個月，所展現出來的雷厲風行的政策態度，以及長期友台、主張中國主權不及台灣的國務卿魯比歐等團隊，劍指中國為最大威脅的狀況，現在與川普同一陣營的議員又提出此決議案，未來若獲得通過，川普政府會如何處理，值得審慎觀察。

另外，林憶君則分析，決議案是美國國會對特定議題表達立場和意見的方式，並不具法律效力和強制力，台灣毋須對此有過高期待，但該提案對台灣國際地位仍有一定政治價值，也是觀察美國國會友台力度的依據。她也認為，若對美國外交影響力更大的參議院也願意提出類似決議，更能顯示友台力量逐漸成長。她期盼賴政府與外交部「打鐵趁熱」，積極建立更多互信良好的溝通平台，讓台美堅實的合作夥伴關係更加「堅若磐石」。

民進黨立委王定宇。（資料照）

民眾黨立委林憶君。（資料照）

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