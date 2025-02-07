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    罷團肯定蘇巧慧、吳琪銘問政卻提罷免 民進黨新北市黨部：邏輯何在？

    罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘團隊「新北大掃除 去怋除穢」今（7）日在粉專使用召集人、國民黨新北市青工會總幹事王昱人名義發文，同篇聲明也出現在「鶯歌青工會」粉專。（翻攝「鶯歌青工會」粉專）

    罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘團隊「新北大掃除 去怋除穢」今（7）日在粉專使用召集人、國民黨新北市青工會總幹事王昱人名義發文，同篇聲明也出現在「鶯歌青工會」粉專。（翻攝「鶯歌青工會」粉專）

    2025/02/07 15:44

    〔記者黃子暘／新北報導〕罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘團隊「新北大掃除 去怋除穢」今（7）日在粉專使用召集人、國民黨新北市青工會總幹事王昱人名義發文表示，蘇、吳「堪稱高分的地方性（國會）議員」，但罷團不能認同二人淪為黨意橡皮圖章，因而發起罷免。民進黨新北市黨部執行長高碩呈回應，藍黨工組成的罷團既要肯定蘇、吳成績，又要罷免，邏輯何在？

    「去怋除穢」同篇聲明也張貼於「鶯歌青工會」粉專，並由罷團LINE社群管理員張貼在群中，經向王昱人查證後確認聲明真實性。

    該聲明指出，熱心公眾事務的民眾加入理念相符的團體、政黨是理所當然的，「我們從不迴避我們是基層國民黨員」，相關團體在基層號召反制「惡罷」已有時日，年前針對一般群眾的街頭動作較少是因礙於連署書新舊制爭議，不願連署群眾做白工；罷免活動開始後，很多連署書來自鋪陳已久的社團，也有許多是社區人士幾個月耕耘努力匯集而來。該聲明說，「吳、蘇兩位委員可以堪稱高分的地方性（國會）議員，但上綱國家政策的大方向 兩位委員往往作為民進黨的橡皮圖章，是我們不能認同的」。

    高碩呈回應，由國民黨工組成的罷團既然肯定吳琪銘、蘇巧慧的成績，卻還要發動罷免，甚至在蘇巧慧和地方民進黨議員爭取的政績前面擺放罷免攤位，「國民黨的邏輯到底何在」？他指出，國民黨不反思過去一年在立法院毀憲亂政、癱瘓憲政體制的惡劣行徑，反而想要透過以霸制霸的方式轉移民眾焦點，人民絕不接受。

    高碩呈表示，市黨部、新北黨公職會和人民持續站在一起，作公民團體的後盾，對抗藍白「惡罷」，守護民進黨優秀立委。

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