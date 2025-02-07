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    24位美眾議員要求恢復對台外交 國民黨：應採復交並接受中華民國國名

    針對有24位美國共和黨眾議員提議建請川普政府廢除「一中政策」，恢復與台灣的外交關係，國民黨今日回應表示，如果美方有意恢復雙方外交關係，應該採「復交」的形式進行，並接受「中華民國」的國名。（法新社資料照）

    針對有24位美國共和黨眾議員提議建請川普政府廢除「一中政策」，恢復與台灣的外交關係，國民黨今日回應表示，如果美方有意恢復雙方外交關係，應該採「復交」的形式進行，並接受「中華民國」的國名。（法新社資料照）

    2025/02/07 15:06

    〔記者施曉光／台北報導〕針對有24位美國共和黨眾議員提議建請川普政府廢除「一中政策」，恢復與台灣的外交關係，國民黨今日回應表示，如果美方有意恢復雙方外交關係，應該採「復交」的形式進行，並接受「中華民國」的國名，呼籲民進黨政府以務實態度推動外交，避免激化台海局勢。

    國民黨並強調，一貫主張維持兩岸和平，支持加深台美關係與合作，並以台灣人民福祉、安全為優先考量，而且深化台美關係應以務實穩健方式進行，更要確保台海和平與穩定，才是對台灣人民負責任的態度。

    國民黨表示，尊重美國政府對其「一中政策」的決定權，該黨並稱自1979年來，歷任美國總統都奉行「一中政策」，這也是美國基於自身國家利益的政策，美方是否要做改變，應由美國政府自行決定。

    國民黨認為，如果美方要恢復與台灣的正式外交關係，應該以「復交」形式進行，並接受「中華民國」的國名，以符合歷史及國際法事實。

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