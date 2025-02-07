北檢要查壯世代！ 黃帝穎：圖利罪處5年以上徒刑

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/02/07 14:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團指控民眾黨立委吳春城家族及相關企業藉「壯世代」之名賺11億元，質疑吳以政治權力謀取個人私利，台北地檢署已介入調查有無涉及貪瀆情形。對此律師黃帝穎表示，民眾黨吳春城壯世代案涉犯圖利罪處5年以上徒刑，大法庭裁定吳春城難逃圖利罪責。

黃帝穎在臉書PO文表示，立委陳培瑜今表示，吳春城就任立委短短1年內，一堆公司用不同名義、標案名稱從中央和地方政府拿了超過2200萬，相關圖利事項看得很清楚，吳春城以壯世代立法及凍結預算等立委職權，施壓政府部門將銀髮族等用語改為壯世代，但卻早將壯世代註冊商標，涉嫌圖利壯世代協會及壯世代公司。

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黃帝穎直言，最高法院大法庭針對立委圖利罪要件裁定「利益衝突迴避法第12條規定係貪污治罪條例第6條第1項第5款所定之違背「法律」」，所以，配偶及二等親均為「公職人員利益衝突迴避法」的範圍，吳春城立委「壯世代」立法及預算凍結等職權行使，涉圖利吳春城配偶擔任負責人的壯世代公司及其子女（二等親內）相關業務，即涉犯貪污治罪條例「圖利罪」處5年以上徒刑。

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