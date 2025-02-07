公職選罷法修正案 國民黨批行政院惡意覆議

立法院近期將處理行政院針對去年底三讀修正通過的公職人員選舉罷免法部分條文所提覆議案，國民黨今日批評行政院「惡意覆議」選罷法合理修正。（截圖自國民黨臉書）

2025/02/07 15:32

〔記者施曉光／台北報導〕立法院將處理行政院針對去年底三讀修正通過的公職人員選舉罷免法部分條文所提覆議案，國民黨今日批評行政院「惡意覆議」選罷法合理修正，民進黨還透過煽動仇恨、製造對立的手段，護航漏洞嚴重的罷免制度，更試圖趁機營造大罷免時代的風氣，已成「混亂製造機」。

國民黨指出，對於民進黨不斷宣稱要發動大罷免時代，有高達60.9%的民眾不支持，顯示民眾早已受夠這種為了自己政治利益無理取鬧、製造無謂對立的仇恨動員，而且民進黨的大罷免要燒掉人民12億3000萬的納稅錢，立法院民進黨團總召柯建銘竟敢預告大罷免大成功，簡直是拿人民福祉開玩笑。

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國民黨強調，相較全球主要民主國家的罷免門檻，台灣的罷免門檻為全球最低之一，例如日本、美國、德國的罷免提議門檻分別為選民總數的30%以上、12%至25%以及 5%至20%以上同意，罷免通過門檻分別為日本須同意罷免票多於不同意票，且總投票率達50%以上，美國為有效票中同意票多於不同意票，德國需要達到選舉人總數的30% 至50%同意，反觀台灣罷免提議門檻為選舉人總數1%以上，連署人應為選舉人總數10%以上，罷免通過門檻為同意票多於不同意票，且同意票數達選舉人總數25%以上。

國民黨表示，修正選罷法是為了合理提高過低的門檻，避免罷免淪為政治報復工具，並補足正當性與嚴謹度，並呼籲民進黨放下對政治利益無限的渴望，停止超時空雙標，真正為民謀福利。

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