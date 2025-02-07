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    誤傷友軍！張啓楷圖卡曝吳春城家族公司拿CDC媒宣近3成標案

    民眾黨立委張啓楷日前發布以「衛福部預算被刪無法宣導打疫苗？」為題的澄清圖卡，強調疾管署媒體宣傳費增長幅度過高，且招標偏重特定媒體，除三立、民視以外，另也列出「民意傳播顧問股份有限公司」、「爆米花數位資訊股份有限公司」拿走逾25%標案。（張啓楷提供）

    民眾黨立委張啓楷日前發布以「衛福部預算被刪無法宣導打疫苗？」為題的澄清圖卡，強調疾管署媒體宣傳費增長幅度過高，且招標偏重特定媒體，除三立、民視以外，另也列出「民意傳播顧問股份有限公司」、「爆米花數位資訊股份有限公司」拿走逾25%標案。（張啓楷提供）

    2025/02/07 13:24

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代政策與產業發展促進法」遭疑有圖利之嫌，同黨立委張張啓楷日前發布圖卡時誤傷友軍，意外揭露吳春城的家族企業拿下疾管署逾25%的標案。對此，民進黨立委陳培瑜表示，這彷彿為吳春城可能藉此謀取私利而提供有力佐證，並強調，吳春城依法必須進行利益迴避，且若沒未利益揭露就表示他「心虛」。

    張啓楷3日在臉書發布以「衛福部預算被刪無法宣導打疫苗？」為題的澄清圖卡，強調疾管署媒體宣傳費增長幅度過高，且招標偏重特定媒體，除三立、民視以外，另也列出「民意傳播顧問股份有限公司」、「爆米花數位資訊股份有限公司」拿走逾25%標案。

    民進黨立委陳培瑜指出，媒體公關公司「爆米花」（爆米花數位資訊股份有限公司）以及「民意顧問」（民意傳播顧問股份有限公司）即屬於吳春城委員的「戰國策系統」之下；而張啟楷那張圖卡所揭露的資訊，「彷彿就為吳春城可能藉此謀取私利而提供有力佐證」。

    陳培瑜受訪表示，這件事最大的問題是相關單位的董事、監事或理事，都是吳的太太或小孩，而吳春城是立法委員，依據「公務人員貪污治罪條例」和「利益衝突迴避法」，他必須進行利益迴避，即使是公開採購的標案，他也不該參與。

    對於吳可能辯解自己並非公司負責人，陳培瑜說，當吳的妻子進行相關標案時，就必須要做利益關係揭露，可是他們並沒有這麼做，光是查他去年2200萬元的標案，他若未沒有對每案進行利益揭露，就表示他心虛，「他確實沒有做利益迴避，也沒有利益揭露，他還要再講嗎？」

    此外，民進黨團昨也揭露，吳春城的相關事業一直是政府各類標案的常勝軍，從中央到地方海撈11億元，包括「爆米花數位資訊股份有限公司」得標1億417萬元、「民意傳播顧問股份有限公司」得標3億9321萬元、「大社會股份有限公司」得標80萬8900元、「戰國策國際顧問股份有限公司」得標5億8567萬元、「壯世代教科文協會」得標1687萬元、「順律國際顧問股份有限公司」得標836萬元等。

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