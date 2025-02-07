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    NCC將暫停繳付房租 國民黨團：要做奧客？

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    2025/02/07 13:28

    〔記者林欣漢／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業換照業務停頓，NCC主秘黃文哲5日表示，將暫停繳付房租，讓NCC勉強運作運作至9月底。對此，國民黨團書記長王鴻薇今日受訪表示，NCC之前情勒威脅社會，沒有通過人事案iPhone無法上市，最後還是上市，現在又情勒說要拒繳房租，如果政府都可以拒繳，是在帶頭做最壞的不好示範，「NCC要做奧客了嗎？」

    國民黨立委柯志恩也說，4名NCC委員懸缺不是最近發生，行政院去年4月底提出名單送立院審查，但行政院長卓榮泰上任對這份提名人選並不背書，還公開表示將重提且｢宜快不宜慢」，但卻始終｢只聞樓梯響」，不僅從未和在野黨溝通協商，過去2會期執政黨也從未將NCC人事案排入交通委員會的議程，如此消極怠惰，延宕8、9個月拿不出新名單，如今說擔心NCC停擺，誰會相信。

    柯志恩指出，依廣電法第12條規定，申請換發執照，應於執照有效期間屆滿前1年內為之。如果37家廣電事業執照今年6月底到期，依規定早在去年6月底前即應提出換照申請，至少8月1日前NCC委員尚有7位，至去年12月1日才僅剩3位委員在職，如果NCC真關心業者換照及民眾收視權益，審核換發執照豈能拖到最後一刻？可見執政黨只在乎卸責權鬥，而非展現專業、以及問題的解決。

    柯志恩強調，在野黨無意杯葛NCC人事，但過去NCC在民進黨完全執政的主導下，早已變質墮落成為政媒集團化的禍首，更喪失專業、中立、良知而淪為執政黨的附隨組織。為了善盡監督，在野黨要求卓院長新會期盡速重提符合社會期待的新名單，天經地義、毫不過分。如果政院繼續擺爛、泄泄沓沓，不願自我反省、洗去｢髒兮兮」的污名，反而藉由哭窮、換照、恫嚇、情勒，那絕對是甩鍋立法院、嫁禍在野黨，更突顯主政者的失格與無能。

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