揭李彥秀美國豪宅長這樣 四叉貓：她在這裡開直播

高嘉瑜緊盯李彥秀雙重國籍、在國外置產買豪宅等疑雲。（本報合成）

2025/02/07 13:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近日深陷雙重國籍、在國外置產買豪宅等疑雲，李彥秀坦承當年對財產申報法令不清楚，疏未申報1994年父親購買的爾灣房產。對此PTT網路紅人「四叉貓」PO出請美國朋友實地到李彥秀爾灣房產探訪的影片，指出李彥秀的回應影片疑似就在這棟房子的二樓拍攝的，因為二樓同樣有長形窗戶。

四叉貓在臉書PO出一段影片，影片中可以看到四叉貓的朋友開車通過警衛的盤查後進入社區內，四叉貓在影片中旁白「昨天呢，我拜託了我的美國朋友幫我跑一趟美國加州，然後拍一下李彥秀他在爾灣的家，接著呢，就是我朋友開車經過李彥秀他家門口幫我們拍攝的影片，以及各種角度的照片，有趣的是呢，我們看一下李彥秀他家側邊的百葉窗有沒有覺得很眼熟，這個就是李彥秀她在開直播的時候，她背後的那兩扇百葉窗。」

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四叉貓繼續說「看完窗戶呢，我們繼續看她家門口的這台白色的賓士車，我知道你們在想什麼，我已經幫你們查好了。」接著又秀出白賓士的車牌「8NLS929」，四叉貓補充：「賓士車的車牌號碼在這邊，要拿去當素材的儘管拿去用，接著呢我們要離開了，你知道這個社區真的很高檔，他還有專門拿來當作出口的柵欄門，至少兩個以上，一般人買不起這個地方好不好。」

四叉貓在另一則貼文表示「我今天下午發一篇簡單的貼文就出門跑簽書會了，剛到家開電腦看到留言區有人提出疑惑，所以重新發一篇完整的。1.這些照片是我拜託住在美國的ㄆ友幫我拍攝。2.房子地點在美國加州橘郡爾灣市，該社區很高檔，進去會有哨亭警衛盤查。3.不過只要跟警衛說是要來參觀買房的就可以拿駕照登記進入了。4.李彥秀的影片，疑似就在這棟房子的二樓，因為二樓同樣有長形窗戶。5.有人疑惑李彥秀旁是否有牆壁轉角，單純是室內多光源的陰影錯覺，我這次找更清楚的圖片給大家看，這兩扇窗是同一個平面。6.她身後的插座是美國規格。」

四叉貓比對李彥秀直播影片與朋友實地到爾灣豪宅探訪影片，揪出兩者相似之處。（圖擷取自劉宇 臉書）

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