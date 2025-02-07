主張下架抖音卻遭網路攻擊 林岱樺批紅色資訊滲透破壞民主

立委林岱樺（右）過年期間走訪廟宇。（取自林岱樺臉書）

2025/02/07 11:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委林岱樺去年底提案修反滲透法，要求抖音比照歐美等國要求，必須依我國政府指示接受落地監管，否則要依法下架；她今天（7日）指因此遭受匿名帳號網攻，批說「紅色資訊滲透破壞民主!」

立委林岱樺之前表示，抖音TikTok以深偽影片抹黑民進黨團總召柯建銘等人，因此要求以反滲透法全面下架抖音。她今天表示，不僅因此遭受匿名帳號網攻，甚至多位立委收到恐嚇信，威脅傷害柯建銘及其家人。

請繼續往下閱讀...

林岱樺強調，「禁用deepseek、下架抖音TikTok，建立主權AI」，除了呼應賴清德總統主張，更是要全面斷絕紅色資訊鏈，以守護台灣民主。

她認為，來自中國的deepseek，以及抖音TikTok，內容除了規避64事件等敏感詞，還以深偽影片抹黑台灣公眾人物，仇恨言論造成柯建銘等人的生命遭受威脅，她也因為主張下架抖音，近日屢屢遭到假帳號在網路上針對性攻擊。

林岱樺強調，她不會因為網暴而退卻，而會更堅定反制紅色資訊滲透，「紅色資訊滲透從線上謠言演變為現實威脅，已到必須全面反制的時刻，台灣必須以更堅定的行動，守護民主自由的價值!」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法