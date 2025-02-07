黃國昌將反制大罷免 吳靜怡分析：國民黨將成小50藍

國民黨團總召傅崐萁（右）、民眾黨團總召黃國昌（左）。（資料照）

2025/02/07 10:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨代理主席黃國昌4日要求總統、民進黨主席賴清德在綠營中常會上表態不支持大罷免。對此媒體人吳靜怡表示，民進黨罷免國民黨4席、補進4席，民眾黨就會成為國民黨不可或缺的大藍八，而國民黨就變成小五十藍！到時候，無論縣市首長到總統選戰，都是黃國昌說了算！

吳靜怡在臉書PO文表示，民眾黨走了個柯文哲，來了個把仇恨政治當利器的黃國昌，從太陽花學運「打敗國民黨」搖身變成「打擊民進黨第一品牌」，不用花錢、不用經營組織，就能夠吸收藍營光環，只要踩著「幾個葉元之」，就能在免費舞台上，墊高整個大罷免的自我聲量，而且毫無風險，風險都在國民黨，賺翻了！

請繼續往下閱讀...

民眾黨又成為總統藍白分裂悲慟後國民黨最重要的盟友，「黃國昌、黃瀞瑩」新雙黃即將成為大罷免的大台柱，民進黨罷免國民黨4席、補進4席，民眾黨就會成為國民黨不可或缺的大藍八，而國民黨就變成小五十藍！到時候，無論縣市首長到總統選戰，都是黃國昌說的算！

吳靜怡指出，鍾小平只是被國民黨當成祭旗的工具，「一邊罷免吳沛憶，另一邊硬抬出鍾沛君；一邊要罷免吳思瑤，另一邊停止罷免王世堅。」戰略意義很清楚，就是討好民眾黨，在大罷免的選戰，民調再低的民眾黨對於藍白合大於綠的選區都很重要，柯文哲在牢獄反告鍾小平，鍾小平前進立院的夢會因為罷免吳沛億成功而提早破滅，另外，王世堅跟柯文哲重疊選票，「民進黨的最後良心」也成為王世堅未來進選台北市市長的背書，這些投機，都是為了整合「士林、北投」黃瀞瑩、林杏兒、侯漢廷「藍白紅」的合作罷免「綠」吳思瑤，而張斯綱立委夢也被提早破碎。

吳靜怡續指，國民黨籍的鍾小平、張斯綱，命運終牽繫吳沛憶、吳思瑤，她們倆被罷也同步宣告他們倆也被罷，能吞嗎？黃國昌的戰略比柯文哲更勢利，「一分競爭、兩分談合作、七分壯大自己」明年全國議員的席位，國民黨能不讓嗎？

吳靜怡直言，有了國民黨這大大池子，吳郭魚都能靠吃屎被養成金鯉魚，民眾黨泡沫化很難，一路玩到總統大選，黃國昌，加油！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法