為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌將反制大罷免 吳靜怡分析：國民黨將成小50藍

    國民黨團總召傅崐萁（右）、民眾黨團總召黃國昌（左）。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁（右）、民眾黨團總召黃國昌（左）。（資料照）

    2025/02/07 10:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨代理主席黃國昌4日要求總統、民進黨主席賴清德在綠營中常會上表態不支持大罷免。對此媒體人吳靜怡表示，民進黨罷免國民黨4席、補進4席，民眾黨就會成為國民黨不可或缺的大藍八，而國民黨就變成小五十藍！到時候，無論縣市首長到總統選戰，都是黃國昌說了算！

    吳靜怡在臉書PO文表示，民眾黨走了個柯文哲，來了個把仇恨政治當利器的黃國昌，從太陽花學運「打敗國民黨」搖身變成「打擊民進黨第一品牌」，不用花錢、不用經營組織，就能夠吸收藍營光環，只要踩著「幾個葉元之」，就能在免費舞台上，墊高整個大罷免的自我聲量，而且毫無風險，風險都在國民黨，賺翻了！

    民眾黨又成為總統藍白分裂悲慟後國民黨最重要的盟友，「黃國昌、黃瀞瑩」新雙黃即將成為大罷免的大台柱，民進黨罷免國民黨4席、補進4席，民眾黨就會成為國民黨不可或缺的大藍八，而國民黨就變成小五十藍！到時候，無論縣市首長到總統選戰，都是黃國昌說的算！

    吳靜怡指出，鍾小平只是被國民黨當成祭旗的工具，「一邊罷免吳沛憶，另一邊硬抬出鍾沛君；一邊要罷免吳思瑤，另一邊停止罷免王世堅。」戰略意義很清楚，就是討好民眾黨，在大罷免的選戰，民調再低的民眾黨對於藍白合大於綠的選區都很重要，柯文哲在牢獄反告鍾小平，鍾小平前進立院的夢會因為罷免吳沛億成功而提早破滅，另外，王世堅跟柯文哲重疊選票，「民進黨的最後良心」也成為王世堅未來進選台北市市長的背書，這些投機，都是為了整合「士林、北投」黃瀞瑩、林杏兒、侯漢廷「藍白紅」的合作罷免「綠」吳思瑤，而張斯綱立委夢也被提早破碎。

    吳靜怡續指，國民黨籍的鍾小平、張斯綱，命運終牽繫吳沛憶、吳思瑤，她們倆被罷也同步宣告他們倆也被罷，能吞嗎？黃國昌的戰略比柯文哲更勢利，「一分競爭、兩分談合作、七分壯大自己」明年全國議員的席位，國民黨能不讓嗎？

    吳靜怡直言，有了國民黨這大大池子，吳郭魚都能靠吃屎被養成金鯉魚，民眾黨泡沫化很難，一路玩到總統大選，黃國昌，加油！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播