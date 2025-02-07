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    美國在台協會新主席人選 AIT：由國務院推薦後任命

    前AIT主席羅森伯格。（法新社檔案照）

    前AIT主席羅森伯格。（法新社檔案照）

    2025/02/07 07:49

    〔中央社〕美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯今天表示，羅森伯格的任期已於1月21日結束。藍鶯未回應誰將出任AIT新主席，只說AIT理事會依據國務院的推薦任命。

    AIT網頁日前將拜登任內獲任命的羅森伯格（Laura Rosenberger）列為前AIT主席，官方推特也移除名稱及頭像。藍鶯（Ingrid Larson）下午回覆中央社詢問信件時，作上述表示。

    羅森柏格2023年3月接棒莫健（James Moriarty）出任AIT主席。在不到2年的任期中，她至少訪台6次，最近一次是在2024年5月與前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）以及AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）等出席總統賴清德的就職典禮。

    羅森伯格最後一次以AIT主席身分發表推文是在2024年12月，歡迎賴總統於出訪時過境夏威夷。羅森伯格當時正於請產假期間，因此由藍鶯接待。

    她過去在國務院及國安會擔任多項職務，前後超過10年。獲任命為AIT主席前，她擔任白宮國安會中國與台灣事務資深主任。美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）2016年打總統選戰時，羅森伯格是她的外交政策顧問。

    她於布林肯（Antony Blinken）出任副國務卿與副國安顧問時，擔任他的幕僚長與高階顧問，也曾任國安會中國與韓國事務主任等職。

    羅森伯格2023年卸下國安會中國與台灣事務資深主任一職後，由國務院資深外交官柏蘭（Sarah Beran）接任。柏蘭今年1月派駐北京。

    在川普第一任期時於國安會主管台灣、中國與蒙古事務的簡以榮（Ivan Kanapathy）日前回鍋，出任國安會亞洲事務資深主任。

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