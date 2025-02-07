國產化趨成熟 區塊開發3-3「開放競爭」打國際盃

經濟部產發署副署長鄒宇新接受《官我什麼事》專訪指出，區塊開發3-3是開放競爭的時機點，國產化項目在歷經10年練兵後應要已具備打國際盃的水準。（記者于安亭攝）

2025/02/07 10:45

〔記者廖家寧／台北報導〕政府自2017年起全力推動離岸風電，並納入國產化項目扶植產業鏈，現在國內風場建置量與速度在全球仍是數一數二。經濟部產業發展署副署長鄒宇新接受本報《官我什麼事》專訪時指出，區塊開發3-3期歷經10年國產化練兵，技術、品質、價格及交貨期應該已臻至國際水準，如果此刻的產業還不具競爭力，政府也不適合再繼續保護下去。

談及國產化政策歷程與走向，鄒宇新說明，大致上可分為3個階段，每個階段分別為期5年。第一個5年是「學習期」，當初盤點國內量能後，篩選出約20個國產化項目，一類是國內有能力做出來，另外一類是評估技術足夠、努力就能在品質、價格、交貨期趕上國際水準。

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鄒宇新表示，初期學習過程非常辛苦，國內廠商必須要投資，要跟外商引進技術再實際操作，產品要符合國際標準，並應用在風場上。第1個5年雖然是希望100%國產化，但實際5年操作下來，會發現其實沒有辦法那麼理想，很多廠商的技術與量能需要一些時間才能跟上，包括品質、價格跟交貨期等等，其實都尚未非常成熟。

鄒宇新續指，接下來第2個5年階段「成長期」就相當重要，也就是區塊開發3-1、3-2期，要把技術跟品質提升到新的層次，也就是交貨期快一點、成本降低一點，在上述學習期與成長期練兵有成後，各項目在技術、品質、價格、交貨期等應要臻至國際水準。

鄒宇新續說，等到這兩個5年練兵完成就進入第3個5年，也就是「成熟期」，對應到的時機點就是區塊開發3-3期，相關產業成熟度應都非常足夠，具備國際競爭的條件，「這時就該是產業關聯方案（國產化政策），應該要慢慢的退出，讓練兵練好的廠商能夠走出去打亞洲盃，甚至是國際盃」。

談及離岸風電之所以納入國產化方案，鄒宇新表示，當初在擘劃離岸風電政策時，政府團隊在思考除要滿足綠電目標外，產業政策方面是否也應有著墨？畢竟台灣製造業基礎穩固，如果沒有參與其中，實在很可惜。

鄒宇新表示，有鑑於此，產業政策是第一個面向，大家可以試想，如果國內要建立風電，但所有設備都從歐洲或他國進口，那麼在台灣並沒有留下任何產業，所以在政策規劃時，「我們就想說，除了發展能源以外，能源產業的部分也一併發展，這個是當初發展離岸風電政策，非常重要的一個觀點」，因此決定能源與產業並重，必須同時發展，要綠電，也要產業。

鄒宇新續說，第二個面向就是「能源韌性」，風場營運階段中會有非常多的零組件可能會故障，或必須例行性維修，如果仰賴國外進口，要歷經生產製造、船運，費時短則3個月、長則6個月至1年都有可能，台灣的能源韌性就會比較低。在等待零件的情況下，風機無法運作就沒辦法發出綠電，提供國內企業綠電的來源就減少了。

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