風電國產化打世界盃 出口實績涵蓋葉片樹脂、機艙組裝、水下基礎

經濟部產發署副署長鄒宇新指出，離岸風電國內產業鏈在歷經潛力場址練兵後，已陸續有出口實績及成果。（于安亭攝）

2025/02/07 10:10

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產業發展署副署長鄒宇新接受本報《官我什麼事》專訪時指出，歷經潛力場址的練兵階段，部分國產化項目已有實績，包括國內葉片樹脂已打進國外葉片大廠供應鏈、機艙組裝以台灣為出貨基地，以及國內水下基礎商在印尼設廠，放眼澳洲及東南亞市場。

鄒宇新表示，國內能量逐步建立，經歷潛力場址的練兵後，有些項目發揮潛力，有些也已有出口實績，不但可供給國內風場使用，甚至要開始打世界盃了。

請繼續往下閱讀...

鄒宇新指出，第1個案例是葉片材料「樹脂」，國內廠商上緯已切入歐洲葉片廠西門子歌美颯（SGRE）的供應鏈，這些使用上緯樹脂的葉片不但會出現在國內風場，同時也裝在SGRE在全球各地的風機上。

鄒宇新續指，此外因應循環經濟與減碳潮流，上緯也與SGRE合作開發可回收的葉片樹脂，目前已在丹麥完成20支可再生的葉片，未來上緯很有機會成為SGRE葉片重要的原料供應商。

第2個案例是風機機艙，鄒宇新指出，在過去練兵階段，就希望這些風機的系統商可以在國內落地，在台灣進行風機機艙的組裝。

鄒宇新續說，迄今SGRE風機廠、組裝廠持續升級，項目越來越多、規模越來越大，現在除了供應國內風場的風機以外，SGRE近期在日本跟韓國也都爭取到風機訂單，預期今年陸續從台灣出貨，相信在未來的一、兩年就有實績，台灣也期能成為SGRE供應亞洲風機市場的機艙組裝大本營。

第3個案例是水下基礎，鄒宇新表示，國內廠商世紀風電的水下基礎除在台北港設廠外，世紀風電已經和澳洲QUBE集團合資準備在印尼巴淡島設廠，未來將生產水下基礎，目標著眼在澳洲及其他亞洲國家的風場，爭取菲律賓、越南市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法