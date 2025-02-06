北市府邀中國官員參加台北燈節 陸委會再度封殺

台北市政府邀請中國官員來台參加台北燈節，陸委會等相關單位審查後，駁回上海市文旅局副局長金雷（見圖）率領的7人團申請案。圖為金雷出席2018雙城論壇。（資料照）

2025/02/06 23:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府邀請中國官員來台參加台北燈節，陸委會等相關單位審查後，今天（6日）駁回上海市文旅局副局長金雷率領的7人團申請案。

據了解，北市府花費公帑舉辦台北燈節，卻處心積慮要讓上海台辦等中國官員來台，燈會染上政治色彩。陸委會日前已駁回上海台辦主任金梅等13人來台申請案，今天再度封殺上海市文旅局官員來台，僅核准燈藝師、中國旅遊業者組成的14人第三團，預計2月13日抵台。

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關於駁回台辦主任來台，陸委會日前指出，有同意讓一些團體進來參加燈節，台辦部分主要是因為送件有點晚，來不及審核。海基會每年都會邀請中國台商參加春節活動，照理來說，台商人數最多的上海市，參加海基會的活動應該要最多，但這幾年上海台商來參加的可說是「寥寥無幾」。

陸委會提及，去年上海方來踩線時，有透過管道向對方反映不要惡意阻擾上海台商參加海基會的活動，因為這是損人不利己，更造成台商的反感，希望此情況能有改善。但今年情況依舊，中共仍阻擾台商回台參加海基會的活動，基於這些原因，都會列入能否來台的考量因素。

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