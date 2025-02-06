在野批聯合服務中心酬庸 政院：不是政治語言就能輕易抹煞

行政院中辦預算遭刪，面臨服務停擺。圖為行政院。（資料照）

2025/02/06 22:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院中辦預算遭刪，面臨服務停擺，在野指控沒有功能，是收掉酬庸單位。對此，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，部分在野黨過去執政時期或許存有酬庸情事，但近年來，地方聯合服務中心的服務成績有目共睹，不是幾句政治語言就能夠輕易抹煞。

李慧芝指出，行政院在中部、雲嘉南、南部、東部、金馬離島等地區共設置5個聯合服務中心，就是希望能夠透過這些分支，藉由正副執行長以及服務中心同仁的攜手合作，推行政府政策、提升服務量能。

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李慧芝舉例，以去（2024）年陳情案件來說，中部共受理475件、南部及東部各受理千餘件，陳情事項擴及內政、交通、農業、教育、原民、客家、財政、衛福、退撫等等包山包海的業務。如果沒有聯合服務中心，這些每年數以千計的陳情人與家屬及連帶受到影響的一般大眾，需要花費數倍甚至數十倍以上的時間與精力，來往台北與不同的中央機關部門，以解決所關切的事情。

李慧芝指出，這些位處各地的聯合服務中心，也需要配合處理中央重大工程建設，辦理政策宣導、區域協調、實地會勘，以完整搜集民意，妥善地與在地居民溝通。例如「花東環島電網串連計畫」、「台電碧海機組開關場前清水溪河道大石清理作業」、「花東地區發展條例執行作業」（每年每縣2億的花東基金補助提案）、「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」等，如今各個聯合服務中心被刪砍到連會勘旅費車資都付不出來，行政院感到十分遺憾。

李慧芝表示，雖然立法院尚未將總預算審查報告送至行政院，不過各部會的主計單位已按照媒體報導以及立院宣讀的內容，要求各部會撙節財源，因此不待總預算審查報告送來政院，其實已對各部會運作造成實質影響，目前政院已請聯合服務中心維持最低程度的運作，本週也會積極進行盤點，例如包括東部辦公室的原住民權益保障、花東地區建設爭取、震災相關業務都可能受到影響，待未來總預算案送至政院後，會再行研議救濟及因應措施。

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