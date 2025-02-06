揭李彥秀黑底 吳欣岱：台灣人拒絕藍營地方土流氓的時刻到了

截至5日，全國已有20個民團到中選會遞交20名藍委第一階段罷免連署提議書書，台北市以港湖立委李彥秀（左）連署人數最多。（資料照）

2025/02/06 22:51

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，截至5日全國已有20個民團到中選會遞交20名藍委的第一階段罷免連署提議書，台北市以港湖立委李彥秀連署人數最多，引發討論。上次大選與李彥秀打對台的台灣基進祕書長吳欣岱今天（6日）直言，「這次的罷免運動，港湖地區是很關鍵的一區，是台灣人能不能站出來拒絕親中勢力，以及國民黨的地方土流氓同路人的時刻。」

吳欣岱今天在臉書發文提到，前北農總經理、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧最近因為聯合服務中心的預算遭刪減，發文遭網軍出征，「這讓我想起一件往事。大家還記得LinBay好油嗎？一個因為太蠢被抓到的藍網軍，因為他被抓到，讓嘴巴愛罵綠營側翼的國民黨網軍實際現形。其中2家公司，方和傳播和歐絡因創意有限公司，內部人員都和國民黨有非常多的業務往來，有幾位理監事就是現職黨工。」

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她接著說：「而李彥秀就是這兩家網路操盤公司的超大客戶，政治獻金有好幾百萬都用在購買他們的『服務』。自從2018年張麗善、韓國瑜分別當選雲林縣長和高雄市長後，雲林張家、韓國瑜、李彥秀的關係就漸漸浮上檯面。李彥秀和張麗善在2016年同時擔任國民黨黨團的副書記長，張在地方當選縣長後，李往中央升黨團書記長。而他們透過網路公司操盤影響輿論、搭配國民黨黨團不間斷的記者會及有明顯立場的媒體曝光，進行了多場的政治攻擊。」

「第一場大家比較有印象的攻擊，應該就是針對當時北農總經理吳音寧的全面抹黑。一場『北農休市造成菜價崩盤、救救菜農』的記者會揭開序幕，緊接著是一連串粉專帶風向、網路抹黑，配合媒體下標扭曲。明明休市不是北農決定、菜價也十分穩定，甚至比前一年同期略高一點，吳音寧卻被徹底的人格毀滅性攻擊。從性別、年齡、用人一直到經歷，甚至連辭職恢復平民身分數個月後，她為台灣基進拍攝的推薦影片，還再度被截圖嘲弄。」

吳欣岱替吳音寧抱不平，「過了這麼多年，當初被抹黑的吳音寧有被查到任何不法嗎？這些出來造謠的人、甚至包含現任民意代表有還她公道嗎？接下來這樣的模式大家都非常熟悉了，無中生有、捕風捉影，從北農事件、挑弄疫情的恐慌、高端疫苗、雞蛋事件、美豬和流感疫苗……。種種跡象都可以看出來，李彥秀就是雲林張榮味勢力和國民黨造謠廚房的隱藏大廚，平時披著勤跑基層、親切在地的外皮，每天忙著開記者會做毫無根據的政治攻擊。」

最後吳欣岱直言，「這次的罷免運動，港湖地區是很關鍵的一區，是台灣人能不能站出來拒絕親中勢力，以及國民黨的地方土流氓同路人的時刻。罷免李彥秀就是罷免張榮味！罷免李彥秀就是罷免韓國瑜！」

起，截至5日全國已有20個民團到中選會遞交20名藍委的第一階段罷免連署書，台北市以港湖立委李彥秀連署人數最多。（資料照）

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