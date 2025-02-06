是否還有漏報誤植籲李彥秀講清楚 王義川：再被爆不用罷免自己辭職！

李彥秀深陷雙重國籍、在國外置產買豪宅卻未財產申報等爭議。（資料照）

2025/02/06 21:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近日深陷雙重國籍、在國外置產買豪宅等疑雲，民進黨立委王義川今天（6日）呼籲，李彥秀盡早講清楚是否還有漏報、誤植的房地產，不然再被爆料，不用等人家罷免，她就要自己辭職了！

前綠委高嘉瑜最近爆料李彥秀在中國三亞置產、在美國加州爾灣（Irvine）購置市值2億豪宅，昨天再出面指控李彥秀在美國富勒頓（Fullerton）、爾灣又各有一間豪宅，卻未進行財產申報，引發輿論譁然。今天李彥秀坦承當年對財產申報法令不清楚，疏未申報1994年父親購買的爾灣房產，但被高嘉瑜吐槽，李彥秀從政都已經26年，財產申報至今含變動跟補更正申報共19次，第1次可以說不懂，到第19次還能裝不懂嗎？

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對此，王義川在Threads上呼籲今天被網紅「四叉貓」劉宇抓包，人疑似就在美國的李彥秀，「公職人員財產申報包括配偶和未成年子女。李彥秀明天回國，一次講清楚，本人、配偶、未成年子女除了目前財產申報內容外，還有沒有漏報、誤植的房產、地產，包括已經信託的房產、地產！不然再被撈出一間家庭成員之一的財產未申報，不用罷免你就應該自己辭職了！」

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