朱立倫稱新會期優先推民生法案 何穎怡轟：預算案先弄出立院再說

朱立倫5日主持國民黨中常會時宣稱，立院新會期藍營將以民生為主軸。（資料照）

2025/02/07 00:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白過去一年聯手毀憲亂政、強闖爭議法案，引爆人民怒火，大罷免浪潮掀起。似乎為了平息民怨，國民黨主席朱立倫5日主持中常會時宣稱，立院新會期藍營將以民生為主軸。對此，作家何穎怡忍不住怒轟：「我聽你朱立倫在放屁！」

針對朱立倫聲稱藍營在立院新會期將優先推動民生法案，何穎怡6日在臉書發文痛批，「我聽你朱立倫在放屁！那麼注重民生法案，你有膽先讓預算案出立法院啊！現在行政院中部辦公室水電什麼費用都沒，別說勘災，連影印紙都要員工在那裡眾籌。接下來還要影響多少人？」

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她接著說：「你朱立倫有本事，先把預算案弄出立法院再說。不放出來，是不是知道自己的立委審預算違憲，又和『已經通過的黃國昌預算統刪』提案扞格，就像木可公司一樣，帳對不起來。預算審查完整報告拖到現在還不出來。立委陳培瑜還指出你們遮住提案立委的名字，自己也知道丟臉！！」

最後何穎怡怒斥，「你們作法自斃不足惜，但請可憐可憐政府各部門員工（知道有多少約聘僱人員要被解僱嗎？），以及我們這些受到牽連的老百姓。預算不出立法院，是要大家隔空抓鈔票嗎？你還說什麼注重民生？放屁第1名！」

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