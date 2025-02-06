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    罷傅被縣府查水表？花蓮選委會：戶所有登門查訪 拿的是「這單子」

    傳說中的查水表？民眾在網路爆料，花蓮市戶政所人員到罷免連署的民眾家中按門鈴，詢問罷免單是否本人親簽。（記者花孟璟翻攝）

    傳說中的查水表？民眾在網路爆料，花蓮市戶政所人員到罷免連署的民眾家中按門鈴，詢問罷免單是否本人親簽。（記者花孟璟翻攝）

    2025/02/06 18:52

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮傳出提議罷免民眾被戶政所人員登門「查水表」，更有公務員爆料，花蓮縣政府要求戶政所親自訪查，確認連署書是否為本人親簽，民政處上午否認有此「要求」。對此，花蓮縣選委會說，已收到中選會來函，經向戶政所了解，戶政所人員是拿中選會格式的查詢書向民眾詢問，並無把罷免提議書攜帶出去。

    中選會副主委陳朝建受訪強調，提議人簽名或蓋章的真實性查核，以及是否有偽造情事的調查，「應由主辦選舉委員會負責，尚非戶政機關查對事項」，由中選會寄「查詢單」給提議罷免民眾，寄送還會附回郵信封，請民眾寄回選委會彙整辦理。為釐清有無逾越權責的行為，中選會已發函責成花蓮縣選委會、協辦選務的花蓮縣政府進行說明。

    花蓮縣選委會說，今天已收到中選會來函，要求花蓮縣府、選委會須在明天中午前答覆。提議人名冊正本在選委會，副本是給戶政事務所查核，針對身分資料、年齡、居住期間來查對內容，如字跡不清或內容疏漏，就會查證。

    縣選委會說，從民眾爆料中的照片，戶政所人員外出查核時手上有一疊資料，經向陳姓祕書查證，資料並非提議人名冊資料，而是選委會的「查詢單」，放在文件夾中，再請提議人確認是否本人簽名，實地訪查做法有斟酌餘地。縣選委會也說，針對罷免案先前有對戶政所開座談會，可能因教育訓練時對相關法令有所誤會，也會再請當事人到選委會說明。

    花蓮戶政事務所人員到民眾家中「實地訪查」，拿查詢單詢問民眾是否親自簽名，讓罷免民眾感受到心理壓力。（記者花孟璟攝）

    花蓮戶政事務所人員到民眾家中「實地訪查」，拿查詢單詢問民眾是否親自簽名，讓罷免民眾感受到心理壓力。（記者花孟璟攝）

    立委選舉主辦選委會是中選會，依法應該是中選會寄送查詢單，詢問簽名是否本人，查詢單會附回郵讓民眾寄回。（取自中選會網站）

    立委選舉主辦選委會是中選會，依法應該是中選會寄送查詢單，詢問簽名是否本人，查詢單會附回郵讓民眾寄回。（取自中選會網站）

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