愛沙尼亞國防產業團訪台：國防創新有助中小國家建構不對稱戰力

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）所率領的「愛沙尼亞國防產業訪問團」訪問台灣，國安會秘書長吳釗燮以晚宴歡迎。（國安會提供）

2025/02/06 18:12

〔記者陳昀／台北報導〕愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）所率領的「愛沙尼亞國防產業訪問團」訪問台灣，國安會秘書長吳釗燮昨以晚宴歡迎。訪團成員中曾任國防、內政與司法部長的資深國會議員賴凱雷（Kalle Laanet）認為，面對中俄威權大國的挑戰，以及戰場形態的重大改變，國防創新將有助中小型國家建構精巧快速的不對稱防衛能量。

國安會今發布新聞稿指出，吳釗燮昨天晚宴「愛沙尼亞國防產業訪問團」，雙方就深化台愛關係、國防產業合作、以及建構全社會防衛韌性等議題深入交換意見。吳表示，愛沙尼亞與台灣都身處對抗威權國家混合戰威脅的第一線，特別是都面對強鄰在網路安全、認知作戰及關鍵基礎設施的侵擾，而愛沙尼亞捍衛自由民主精神始終如一，不僅持續支持烏克蘭，更與台灣站在一起。

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裴克多表示，去年率愛沙尼亞國會友台小組訪問團來台，曾與時任外交部長的吳釗燮交流，當時便對台灣的科技創新量能印象深刻，愛沙尼亞獲益於歷史經驗，在數位領域獲全球認可，如今也應用於無人機攻防、戰地醫療等國防新創領域。賴凱雷則指出，面對中俄威權大國的挑戰，以及戰場形態的重大改變，國防創新將有助協助中小型國家建構精巧快速的不對稱防衛能量。

吳釗燮說明，台灣近年持續增加國防預算，聚焦發展不對稱作戰、應處灰色地帶威脅，並積極推動全社會防衛韌性。我國防部去年也成立國防創新小組（DIO），引進民間成熟科技、催化軍事革新。台灣希望放眼全球，為國際民主供應鏈貢獻自身精良的製造能力，期盼未來與愛沙尼亞在國防創新領域深化相關合作。國安會諮詢委員李育杰、經濟部次長江文若、外交部歐洲司司長黃鈞耀亦參與晚宴。

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）所率領的「愛沙尼亞國防產業訪問團」訪問台灣，國安會秘書長吳釗燮以晚宴歡迎。（國安會提供）

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