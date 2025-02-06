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    公務員受指使查罷傅水表？ 在地名廚：沒嚇到反惹怒更多花蓮人！

    昨天（5日）爆出有花蓮市戶政事務所人員，到連署罷免傅崐萁的民眾家裡查水表。（圖翻攝自「海洋主廚 愛爾文」臉書）

    昨天（5日）爆出有花蓮市戶政事務所人員，到連署罷免傅崐萁的民眾家裡查水表。（圖翻攝自「海洋主廚 愛爾文」臉書）

    2025/02/06 20:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕昨天（5日）爆出有花蓮市戶政事務所人員，到連署罷免傅崐萁的民眾家裡查水表，掀輿論熱議。在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文今天（6日）表示，這次出來爆料的不只有民眾，還有願意犧牲自己為罷免添柴火的公務員，「他們這麼做不但沒有嚇到花蓮人，反而是惹怒更多花蓮人！」

    曾璽文今天在粉專「海洋主廚 愛爾文」發文，「昨晚炸鍋的花蓮查水表事件，大概是發生在昨天下午，有自稱是戶政事務所的人員，在某些社區按電鈴並拿出連署書副本，詢問民眾是否屬實，不只一人出來證明此事。某位民眾有拍照存證，已經去警局報案，據說調查局也介入調查。」

    他接著說：「我們先理性分析一下這麼做的目的好了，花蓮市公所的戶政事務所，為何要派專員外出訪查做這件事？他們是說依據中選會的要求，要來確認資料的正確與否，問題是中選會對於連署書的確認方式，是『如果有問題的話』，會寄通知書到戶籍地請本人確認，並不會派人到家裡按電鈴。而且連署書受個資法保障，將連署書帶離中選會或選委會這件事，本身已經違反個資法了。」

    「再來，派人到民眾家裡『確認』這件事，本身是沒有意義的，因為確認連署書的正確性，不是由他們認定的，是由中選會認定的。而大家的戶籍資料都有建檔，電腦裡面都查得到，只要戶籍正確，跟選舉一樣有簽名或蓋章就算成立了。所以登門拜訪這件事，最多只能說『我知道你有寫連署書』，僅此而已。有寫又怎麼樣？行使公民權有違法嗎？」

    曾璽文直言，「公所這麼做的目的難道是讓人心生畏懼，進而不敢罷免連署嗎？如果是的話就構成違反選罷法裡面的規定。公務機關帶頭違法，這件事可是很嚴重的，戶政事務所、縣政府選委會、縣政府民政處、花蓮縣長，這牽上去至少6個以上的公務員會出事，層級之高看是斷在哪裡？誰要扛而已，這值得嗎？」

    「面對牢獄之災以及自己的退休金消失，跟傅崐萁之間，這些公務員們會怎麼選？還是要提醒公務員們，要行政中立，你們的老闆是繳稅的百姓，不是會換來換去的民意代表。這次事件爆出來的除了幾位民眾外，還有看不下去的公務員，傅崐萁真的以為全縣府都他的人，可以這樣為所欲為？很抱歉，獨裁者這次要面對的是很多公民，你有你的爪牙與鷹犬，我們也有我們的線人與義士。」

    曾璽文最後表示，「謝謝這次這幾位公務員，願意犧牲自己當柴，為這次罷免行動添柴火、加溫。這不是道歉檢討就能解決的，因為明顯違反個資法，還有可能違反選罷法。檢調也已經介入調查了，就等後面的調查結果以及是否起訴了。他們這麼做不但沒有嚇到花蓮人，反而是惹怒更多花蓮人，大家不需要怕，第2階段也要更多勇敢的花蓮人站出來，讓公僕們知道誰才是主人！」

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