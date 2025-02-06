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    政院請不起手語老師謝曜州酸「只是賭氣」 林智群斥：腦袋裝什麼？

    行政院申請台北市政府的聽語障溝通服務，今（6日）院會後記者會恢復手語翻譯。 （記者鍾麗華攝）

    行政院申請台北市政府的聽語障溝通服務，今（6日）院會後記者會恢復手語翻譯。 （記者鍾麗華攝）

    2025/02/06 19:03

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院新聞傳播處5000萬元預算被藍白全刪，讓行政院後記者會一度沒有手語老師，經行政院申請台北市政府的聽語障溝通服務，今天（6日）春節後首次院會記者會恢復手語翻譯。媒體人謝曜州跳出來酸說，這代表行政院之前抱怨請不起手語老師，只是「賭氣不幹」。對此，律師林智群怒批，「謝先生你確定這樣是正常的嗎？頭腦到底裝什麼？」

    行政院緊急申請到台北市政府的聽語障溝通服務方案，提供手語翻譯，國民黨發言人楊智伃酸行政院先前就是帶頭情緒勒索全民，謊稱沒有手語翻譯是因為藍、白兩黨刪除預算，明明就有可以申請的資源與管道，現在終於在國民黨的「教育」下學乖了，事實證明納稅錢就該給地方好好為民服務。

    不只楊智伃，謝曜州也在臉書發文嘲諷，「民進黨要用創意展開五花八門攻勢，也要先想清楚，否則就會重傷自己。現在轉個彎說緊急拜託北市幫忙，讓手語翻譯員重出江湖。這不就代表原本就可以解決的事情，自己賭氣不幹。實在不智。」

    對此，林智群PO文痛批，「謝先生你確定這樣是正常的嗎？行政院的預算刪光光，只能跟地方政府請求支援手語老師，這樣是救急，不代表是正常的！這個頭腦到底裝什麼？有人突然倒地，路人剛好是醫生，在沒急救包的情況下救活了路人，然後謝先生的結論就是『反正醫生沒急救包也是可以救人，所以醫院不用配置急救包』？」

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