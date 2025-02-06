埔里酒廠稱「馬文君問到怎麼辦」 台酒總公司：沒受到壓力

埔里酒廠工會幹部與罷馬公民團體爭論時，說出「如果馬文君立委問到，他們要怎麼辦？」（ALL罷馬志工團提供）

2025/02/06 17:24

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〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免立委馬文君公民團體3日在路易莎咖啡埔里酒廠門市外遭埔里酒廠幹部阻止設攤連署，酒廠工會幹部還說出「馬文君問到怎麼辦」。罷馬團體指稱在該處連署已2週沒店家無異議，應是房東埔里酒廠有壓力；台酒公司回應，總公司和埔里酒廠沒有受到壓力。

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「驅馬除害」罷免立委馬文君公民團體3日下午送出第一階段罷馬提議連署書，志工當天持續在路易莎咖啡埔里酒廠門市外受理民眾繳交或填寫連署書，埔里酒廠代廠長林全發和工會理事長張肇國等人到場，表達不能在該處連署罷免，後來還報警，公民團體據理力爭未果，隔天路易莎咖啡埔里酒廠門市即貼出公告，禁止有政黨活動。

「ALL罷馬志工團」昨晚發布聲明，說明整起事件來龍去脈，強調他們在此處兩週，有消費也未打擾店家，團隊很感謝店家，而本週店家貼出公告，應是房東埔里酒廠要求。

台酒公司發言人廖志堅回應，台酒公司是國營事業，是廣義的公務機關，應保持中立，禁止選舉與罷免行動進入，路易莎咖啡埔里門市在酒廠營業範圍，也應保持中立。

對於埔里酒廠工會理事長說出「馬文君問到，要怎麼辦」一事，廖志堅說，總公司沒有受到立委馬文君的壓力，埔里酒廠應該也沒有。

馬文君並未回應埔里酒廠幹部說的話，但在臉書發文說，尊重挺罷免的朋友，但政治活動不應干擾別人的日常，讓每個人都能選擇自己舒適的方式生活、工作。她會盡其所能，以合法合規方式反罷免。

據了解，罷馬志工團體在埔里沒有固定連署點，埔里鎮布望小館主動提供，成為罷馬團體在埔里的第一個固定連署點，志工團本週六下午在布望小館的一個平台空間設攤供民眾連署。

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