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    感謝魯比歐、瓜國總統挺台瓜美關係 賴清德：攜手為經濟繁榮鋪路

    總統賴清德透過Ｘ平台感謝美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）對台灣、瓜地馬拉、美國關係的堅定支持。（圖擷取自賴清德Ｘ平台）

    總統賴清德透過Ｘ平台感謝美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）對台灣、瓜地馬拉、美國關係的堅定支持。（圖擷取自賴清德Ｘ平台）

    2025/02/06 16:51

    〔記者陳昀／台北報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）舉行聯合記者會時，強調「台灣是一個民主國家」，並承諾美國將力促台灣在瓜國的投資與發展。總統賴清德透過Ｘ平台感謝他們對台灣、瓜地馬拉、美國關係的堅定支持，我們將繼續攜手努力，為更緊密的經濟交流與繁榮鋪路。

    根據外媒報導，阿雷巴洛在記者會上重申，瓜地馬拉將深化與台灣的合作，維持邦交，並在經貿與基礎建設領域拓展雙邊關係。他強調，儘管面臨國際壓力，瓜地馬拉仍堅定支持台灣。魯比歐則讚揚瓜地馬拉的立場，強調「台灣是一個民主國家」，並承諾美國將促進台灣在瓜國的投資與發展。

    賴清德稍早則在X平台表示，感謝魯比歐、阿雷巴洛表達對台灣、瓜地馬拉、美國關係的堅定支持，我們將繼續攜手努力強化貿易和投資，為更緊密的經濟交流與繁榮鋪路。

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