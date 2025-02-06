黃國昌嗆王義川跟四叉貓一樣愛蹭 劉宇：這種格局真是笑死！

黃國昌嗆王義川像四叉貓一樣愛蹭。（資料照）

2025/02/06 16:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，民眾黨代理主席、立院黨團總召黃國昌連日喊話總統兼民進黨主席賴清德表態不支持大罷免，還撂話綠營若「一意孤行」，他們不會坐視不管，將全台跑透透去宣講；綠委王義川聞言，表示他會跟著黃國昌下鄉，在旁直播宣傳藍白亂象。黃國昌今天（6日）回嗆王義川就像網紅「四叉貓」劉宇一樣愛蹭，結果被四叉貓狠酸「格局有夠低」！

黃國昌近日要賴清德「懸崖勒馬」，如果一意孤行發動大罷免，把台灣推向更對立更衝突局面，民眾黨不會袖手旁觀，他也將提出不適任的綠委名單，啟動下鄉宣講。此外，黃國昌還要求賴清德在昨天的綠營中常會上下令禁止黨公職參與罷免行動，但賴清德在會上連提到黃國昌的名字都沒有。

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王義川聽聞黃國昌的發言後，笑稱如果黃國昌要為大罷免下鄉宣講，那他也會跟下去，他就在旁邊開職播與黃國昌辯論，宣傳藍白造成的亂象。今天民眾黨舉行新春團拜，黃國昌受訪時回嗆王義川是「綜藝咖立委」，要辦活動就自己去辦，不要像四叉貓，別人只要辦活動就跑去蹭。

對此，四叉貓今下午在臉書狠酸黃國昌，「賴威廉都不理黃國昌，所以黃國昌現在只能講我來當流量。代理主席+不分區立委，整天跟一個小網美喊話，這種格局真是笑死！」

網友也紛紛表示，「最愛蹭的是那根寄生蔥好嗎！」、「哪天會不會說：請四叉貓出來跟我辯論！」、「從一代戰神變一個邊緣咖」、「票房毒藥還在那邊臭美」、「身為網紅對決，貓貓還是贏」、「要說話才有曝光機會呀，不然休會沒舞台沒曝光機會，開會嗷叫也沒人聽到」、「等大家都不理他時，就說你們罷凌他」、「大概是因為只有你會回應他」。

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