驚爆收不明郵件威脅暗殺柯建銘全家 周軒：姓名、方式、時間都有

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/02/06 16:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當前台灣政局堪憂，朝野嚴重不合，民進黨立院黨團總召柯建銘上月更公開撂話「雙罷」，引來在野陣營砲火圍攻。今天（6日）稍早有消息傳出，近日有綠委辦公室收到一封不明電子郵件，內容宣稱要暗殺柯建銘全家上下，引發網友熱議。

藍白在過去一年聯手毀憲亂政、強闖爭議法案，上個月又大幅濫刪、濫凍中央總預算，引爆人民怒火，各地醞釀針對藍營區域立委的罷免行動。眼看大罷免浪潮掀起，柯建銘今年初就撂話要罷免立院正副院長（韓國瑜、江啟臣）和國民黨41席區域立委，引發在野譁然，痛批柯建銘讓朝野對立更加嚴重，還有傳言指柯建銘失常，在大罷免這件事上與黨內其他高層鬧不合。

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今天柯建銘的助理周軒在臉書爆料，「剛剛柯建銘總召表示，兩天前郭昱晴委員辦公室收到一封電子郵件，表示要暗沙（殺）柯總召全家。總召的全家姓名都有，暗沙（殺）的方式跟時間都有。」

消息一出引發網友熱議，「拜託總召報警！」、「請一定要報警，還要注意好柯總召人身安全」、「真的不只是中華民國政權法律體制內的罷免行動，而是台灣派對抗中國派的保命行動」、「報警抓出來，看是哪個喪心病狂的傢伙，要他付出該付出的代價！」、「柯總召打匪諜打到痛處了」、「我看藍白又要說自導自演了」、「台灣戒嚴唯一品牌又準備要出手了嗎？」、「一堆躲在國外的恐嚇的人」。

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