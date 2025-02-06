朱立倫屏東縣黨部新春團拜！迎大罷免嗆「以戰止戰」

朱立倫（右2）新春團拜嗆聲以戰止戰，右3是屏東縣黨部主委蘇清泉。（記者陳彥廷攝）

2025/02/06 16:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部今天舉行新春團拜，久未到屏東的國民黨主席朱立倫直奔縣黨部，與甫因火災釀9死命案重保的縣黨部主委蘇清泉一同向黨公職拜年，面對民進黨立院黨團發動的全台大罷免，朱立倫硬起來稱要「以戰止戰」，朱立倫的號召當場就獲山原立委盧縣一響應，更嗆聲「下午就要送件」。

針對大罷免事件，朱立倫到場受訪時指出，台灣大家希望安定，尤其過年大家都希望和和氣氣，但遺憾的民進黨政府確是當家鬧事，把台灣搞亂只是為了他們的權利，這是台灣的不幸，朱立倫呼籲賴清德主席賴清德總統拿出應有的高度與智慧化解台灣的亂象。

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媒體追問，指因為大罷免，造成部分商家被掃到，朱立倫說，台灣應團結和努力來面對當前的重大挑戰，但非常遺憾的是，在這個大罷免的操作下，台灣理應是非常溫暖善良的社會，但卻發生對象是往生的影星大S的攻擊，或是想要使用商家的場地來作罷免而惡意攻擊商家或一般的店家，這些都是非常惡意的，破壞台灣人的人性與善良，希望台灣人用溫暖與善良支持這些店家。

朱立倫隨後團拜致詞時再度指稱，民進黨要的民主就是「民進黨做主」，一定要成為多數不可以少數，因此開始搞起大罷免，民進黨團總召柯建銘就說「把國民黨所有的委員罷掉」，且在去年選完第二天就開始運作，批評民進黨是傲慢的政黨，那以後選舉結束只要不甘願就搞大罷免，台灣永無安定之日。

「以戰止戰！」，朱立倫說，國民黨以和為貴，希望台灣安定，但若他們當家的要鬧事，國民黨就以戰止戰，我們就「戰到底」，而為何民進黨執政、做總統卻要台灣亂？他想了很久，就只有一個理由，就是因為他們沒有能力去面對全世界最大的挑戰像是AI世代的挑戰，大罷免搞亂台灣讓人看不清，以為大家都在罷免，但實際上世界各國都在積極面對新的討戰。

朱立倫強調，新年國民黨的新希望就是以民眾以人民為中心，以民為本，以蒼生為念，希望民進黨不是以民進黨為本而是以真正的人民為本，不是去考慮他們的政治利益而是來考量台灣的利益，也祝大家新年快樂。

朱立倫新春團拜嗆聲以戰止戰。（記者陳彥廷攝）

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