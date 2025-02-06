為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李彥秀申報不實！ 海巡署示範抽籤實質審查財產申報

    海巡署今天公開抽籤狀況。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署今天公開抽籤狀況。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/02/06 15:22

    〔記者姚岳宏／台北報導〕近來包括立委李彥秀等政治人物陷入申報不實房產爭議，而政府機關為防弊端，抽出一定比例的財產申報對象，進行實質審查方式可資借鏡。

    海洋委員會海巡署以行動落實陽光法案政策，今日公開辦理「113年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由署長張忠龍親自主持，從98位申報人中抽出10人辦理財產實質審查，再從10人中抽出1人辦理前後年度財產比對。抽籤作業在現場人員見證下以電腦隨機亂數取樣，力求程序公正、公開，並兼顧嚴謹及效率。

    海巡署肩負維護台灣周遭海域及海岸秩序，海巡人員24小時全年無休守護台灣海域，無論是海域治安、維護漁權，或是救生救難、海洋事務、海洋保育，總是堅守第1道防線，確保國家及人民生命財產安全。為減輕同仁需自行查詢財產的負擔，責由政風室積極輔導同仁透過「授權介接財產資料」方式完成申報作業。

    海巡署去年度財產申報授權比例為100%，讓同仁能有效率完成申報作業，安心致力於推展各項海巡業務。

    海巡署後續將透過「法務部公職人員財產申報系統」辦理中籤人員之財產查調及審核作業，如發現有故意申報不實情形，將依據公職人員財產申報法第12條規定，函報法務部裁處，以符合陽光法案端正政風、確立公職人員清廉作為之目的。

    海巡署落實陽光法案政策，今日公開辦理財產申報實質審查抽籤作業。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署落實陽光法案政策，今日公開辦理財產申報實質審查抽籤作業。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署落實陽光法案政策，今日公開辦理財產申報實質審查抽籤作業。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署落實陽光法案政策，今日公開辦理財產申報實質審查抽籤作業。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播