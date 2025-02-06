李彥秀申報不實！ 海巡署示範抽籤實質審查財產申報

海巡署今天公開抽籤狀況。（記者姚岳宏翻攝）

2025/02/06 15:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來包括立委李彥秀等政治人物陷入申報不實房產爭議，而政府機關為防弊端，抽出一定比例的財產申報對象，進行實質審查方式可資借鏡。

海洋委員會海巡署以行動落實陽光法案政策，今日公開辦理「113年度公職人員財產申報實質審查」抽籤作業，由署長張忠龍親自主持，從98位申報人中抽出10人辦理財產實質審查，再從10人中抽出1人辦理前後年度財產比對。抽籤作業在現場人員見證下以電腦隨機亂數取樣，力求程序公正、公開，並兼顧嚴謹及效率。

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海巡署肩負維護台灣周遭海域及海岸秩序，海巡人員24小時全年無休守護台灣海域，無論是海域治安、維護漁權，或是救生救難、海洋事務、海洋保育，總是堅守第1道防線，確保國家及人民生命財產安全。為減輕同仁需自行查詢財產的負擔，責由政風室積極輔導同仁透過「授權介接財產資料」方式完成申報作業。

海巡署去年度財產申報授權比例為100%，讓同仁能有效率完成申報作業，安心致力於推展各項海巡業務。

海巡署後續將透過「法務部公職人員財產申報系統」辦理中籤人員之財產查調及審核作業，如發現有故意申報不實情形，將依據公職人員財產申報法第12條規定，函報法務部裁處，以符合陽光法案端正政風、確立公職人員清廉作為之目的。

海巡署落實陽光法案政策，今日公開辦理財產申報實質審查抽籤作業。（記者姚岳宏翻攝）

海巡署落實陽光法案政策，今日公開辦理財產申報實質審查抽籤作業。（記者姚岳宏翻攝）

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