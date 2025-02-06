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    水電費遭刪300多萬 環境部拔2成燈管、週五不加班因應

    環境部今年度水電費遭刪減300多萬元，為節省開支，環境部燈管已關近20%。（記者陳嘉怡攝）

    環境部今年度水電費遭刪減300多萬元，為節省開支，環境部燈管已關近20%。（記者陳嘉怡攝）

    2025/02/06 15:02

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕中央各部會今年預算遭在野黨大砍，環境部長彭啓明表示，環境部的業務費和水電費分別被刪減約30%、10%；由於水電費遭刪減300多萬元，為節省開支，環境部燈管已關近20%，週五不加班，並訂15項節能減碳項目，將在明天永續長聯盟會議，與各部會永續長分享做法。不過他也坦言，即使已將燈管拔除、減少開冷氣努力節電，但目前估算只能減少5%水電費。

    彭啓明表示，環境部今年度的業務費被刪減約30%、水電費被刪10%，但今年度所提的預算並沒有增加、甚至還減少，因此刪凍經費的衝擊相當大。其中，環境部1年水電費約3000多萬元，這次等於被砍了300多萬元，環境部1萬多支電燈管有2成已關掉、公共區域盡量不開燈，以不影響辦公為主；此外，由於筆電較桌電更省電，會推動使用筆電、3層樓內不搭電梯、蔬食日每週多1天，視訊會議代替實體會議、實體會議會特地要求穿著夏季服裝等。

    彭啓明也提到，環境部2月起開始試辦週五不加班，一來省電，二來也達到友善職場目的，不過因為立法委員常在週五要求環境部週一提交報告，立法院開議後再和委員說明，之後可能需要延長繳交報告的時間。

    由於業務費縮減，彭啓明表示，原本整個環境部約50份報紙、30多本雜誌停訂，整棟樓只留1份報紙、雜誌。環境部應該是各部會之中，首個部會停訂報章雜誌，未來若預算增加希望能恢復訂閱，現在先以網路新聞為主，此作法已與行政院報告。

    彭啓明表示，目前環境部已列出15項節能減碳項目，預計將於明天永續長聯盟會議中提出建議，協助各部會因應預算遭刪減，「把壓力變成節能減碳助力」。但他也坦言，目前環境部努力節省開支的做法，只能減少5%水電費，雖然業務費可以流用，不過業務費也被砍3成。環境部預算編列都沒有浮誇編列，預算刪減對於業務一定會有影響。

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