駁大罷免與賴清德、卓榮泰不合 柯建銘：我跟每個台灣人都很合

柯建銘今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。（圖由Yahoo TV「齊有此理」提供）

2025/02/06 14:40

〔記者陳政宇／台北報導〕全台罷免行動烽火燎原，首度倡議「大罷免」的立法院民進黨團總召柯建銘今（6日）強調，他不僅沒有跟總統賴清德、行政院長卓榮泰不合，還跟台灣每一個人都很合，因為他跟民意站在一起、民意才是最大後盾。

柯建銘今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。柯表示，現在進入第一階段完成，到第二階段、投票流程走完還要半年。按照立法院的會期，等於從現在到8月底前，才是進入真的開始，「始戰就是終戰」，相信經過這半年的宣導，人民可看清「保護國家人民安全」和「出賣國家人民安全」的對峙，反攻的號角已經響起，「我們一定會贏」。

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王時齊詢及是否擔心「大罷免」降溫，柯建銘評估不會，並透露國民黨這一年多來在立法院怎麼亂搞，有很多故事說不完，且國民黨講的話顛倒看就好，民進黨則是以民意優先，民意才是最大後盾，民進黨喚起民意，國民黨則是反民意。

對於國民黨向綠委發起「以罷制罷」，柯建銘直言，他們早就準備好了，說話都在騙，甚至是自己騙自己、就像穿國王的新衣，2300萬台灣人都看得懂在演什麼，因此自己一開始就請君入甕「反罷」，讓他們無路可走、插翅難飛。柯也提醒，除民眾黨8席不分區、國民黨13席等21人外，其他都岌岌可危、命若游絲。

被詢及民眾黨代理黨主席、立委黃國昌要求總統賴清德對大罷免表態一事，柯建銘批評，黃國昌是寡廉鮮恥第一名，現在局勢已經蓋棺論定，等於政治上已判他死刑，既然已經是政治死刑犯，不管點名誰，都沒有人會理他，「你必死無疑，死人還可以來釘孤枝？沒看過這樣」。

展望台灣政局，柯建銘預期，相信會往好的方向展開，迎來「後賴清德時代」、台灣百年盛世，歷史的桂冠一定會戴在賴總統身上，賴是最有公信力的人，大家要挺賴總統，而自己不僅沒有跟賴清德、卓榮泰不合，還跟台灣每一個人都很合，因為自始至終都跟民意站在一起。

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