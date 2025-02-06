路易莎埔里酒廠門市拒罷免收件引熱議 杜承哲緩頰：「阿君」來算帳怎麼辦？

胸腔外科醫師杜承哲在路易莎咖啡戶外座位，處理罷免相關文件。（擷自杜承哲臉書）

2025/02/06 15:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕公民罷免團體使用連鎖咖啡店路易莎南投埔里酒廠門市，遭店家勸離並發布公告「謝絕所有黨派的政治活動」，此舉引發熱議，對此，有「青鳥醫師」稱號的胸腔外科醫師杜承哲，今天在「住家附近」路易莎咖啡戶外座位填寫罷免文件，杜承哲說，非常普通的寫字、蓋章，要尊重店家可能有房東或地方勢力施壓問題。

公民團體到路易莎咖啡的埔里酒廠門市戶外桌椅收取連署書，遭店家勸離，持續引發網友論戰，路易莎咖啡回應稱，「路易莎只專注於提供平價精品的美味咖啡及優質的空間」，避談敏感政治議題。

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杜承哲今天上午趁手術空檔到「住家附近」路易莎門市申請罷團文件和用印，杜承哲說，就是在戶外寫字、蓋章，並沒有受到什麼影響，罷免行動是背水一戰，要喚醒公民意識不會強烈要求店家表態。

據了解，路易莎咖啡的埔里酒廠門市為加盟主經營，並非直營門市。對此，杜承哲說，社會事務複雜，店家有房東、二房東及地方勢力施壓問題，公民團體不要喧嘩，也不可能宣講，避免店家遭到秋後算帳。

杜承哲說，埔里的真相是店家長達兩週的時間都與罷團相安無事，直到被施壓，有「阿君」來算帳怎麼辦，「我們都不造成彼此困擾，就是能走長久、走向成功的秘訣。」

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