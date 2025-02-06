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    國民黨團鎖定「電業法」刪非核家園 行政院盼先有社會共識

    立法院新會期即將開議，國民黨團將推動「電業法」相關修法，把「非核家園」改為「非碳家園」，核電廠期限自40年延至60年。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，社會各界對於核安、核廢料存放及保存，都要得到進一步的認證，社會也要有共識，才能夠進一步來討論。（圖由行政院提供）

    立法院新會期即將開議，國民黨團將推動「電業法」相關修法，把「非核家園」改為「非碳家園」，核電廠期限自40年延至60年。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，社會各界對於核安、核廢料存放及保存，都要得到進一步的認證，社會也要有共識，才能夠進一步來討論。（圖由行政院提供）

    2025/02/06 14:36

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院新會期即將開議，國民黨團將推動「電業法」相關修法，把「非核家園」改為「非碳家園」，核電廠期限自40年延至60年。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，社會各界對於核安、核廢料存放及保存，都要得到進一步的認證，社會也要有共識，才能夠進一步來討論。

    李慧芝指出，關於核電廠延役「延期」的問題，因台灣地處地震帶，也不斷有颱風，社會各界對於核安、核廢料存放及保存，都要得到進一步的認證，社會也要有共識，才能夠進一步來討論。

    此外，國民黨團也把「AI基本法」列為本會期優先法案，行政院版草案何時出爐？國科會副主委林法正說，AI基本法還在行政院審查中，只要行政院審查完畢，就會盡快提出修正，一定會在新會期前重新送到行政院。李慧芝則補充，AI基本法、電業法一直都是行政院跟各部會都有持續規劃中的法案，會盡快審議完畢。

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