行政院禁用DeepSeek 盧秀燕支持

行政院禁用DeepSeek，盧秀燕今出席行政院會表支持守護資安。（圖由市府提供）

2025/02/06 14:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國開發出低成本的DeepSeek人工智慧（AI）模型，引發國際對相關設計的資安疑慮，行政院日前宣布公務機關全面禁用DeepSeek，台中市長盧秀燕今（6）日北上出席行政院會，會中對行政院政策表示支持，認同公務機關應禁用危害國家資通安全的產品，她更建議中央可透過入侵指標（IOC）提供監測資訊給各機關，避免各機關自行查找造成的資源浪費，促進中央與地方政府的有效資訊共享。

盧秀燕今日出席行政院會，在會中強調，行政院對公務機關禁用危害國家資通安全的產品有所限制，她非常認同；她另指出，國家建有資通安全入侵指標的管制與監測，可在網路系統中發現有惡意活動的證據，她建議國家機構可提供給各機關加以設定阻擋，可避免各機關自行查找而有所疏漏。

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盧秀燕說，資訊整合非常重要，公部門資訊須集中分享，避免各自為政，建議中央可由數位部負責資訊的整合與分享，提升資訊共享，以促進效率。

台中數位發展局長林谷隆另指出，台中市早已規範公務系統及公務通訊手機等，均不得使用或下載中國品牌的軟硬體及APP等，確保資安，因DeepSeek引發國際間對其資安風險疑慮，也再次提醒各局處務必落實相關規定，並注意確保資安。

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