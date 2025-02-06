落實主權AI 國科會：拚2029年算力達480Petaflops

國科會今（6）日於行政院會報告「新一代高速運算主機建置進度與規劃」，將分階段建置AI超級電腦與大型雲端資料中心，預定2029年完成480Petaflops（每秒千兆次浮點運算數）以上算力目標。（記者鍾麗華攝）

2025/02/06 14:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德宣示建置台灣主權AI施政願景，國科會今（6）日於行政院會報告「新一代高速運算主機建置進度與規劃」，將分階段建置AI超級電腦與大型雲端資料中心，預定2029年完成480Petaflops（每秒千兆次浮點運算數）以上算力目標，同年全國公私算力預估將超過1200Petaflops以上。

國家實驗研究院院長蔡宏營在院會後記者會表示，目前AI超級電腦正在建置中，預計今年5月開放；大型雲端資料中心部分，南科雲端資料中心將於2025年底開放，沙崙AI運算資料中心預計於2029年初開放。

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國科會表示，家實驗研究院國家高速網路與計算中心，正全力執行新一代高速運算主機建置工作，搭配籌建大型雲端資料中心、建立AI雲端開發服務平台、規劃公私算力聯盟等策略，以提供AI技術研發及應用服務所需的運算資源。期望藉由政府與民間共同投入算力建設，全面提升台灣的科技競爭力，實現「人工智慧島」的國家願景。

國科會強調，新一代高速運算主機將為AI技術與應用研發提供堅實基礎。透過「晶片驅動台灣產業創新方案」及「大南方新矽谷推動方案」的推動，升級高速運算主機的計算能量與能源使用效率，預定以2029年算力達480Petaflops為建置目標，實現更優質穩定的共用型計算服務。此外，還將籌建大型雲端資料中心，作為國家關鍵資料據點，用以佈署高速運算主機與巨量資料儲存設施，防止敏感資料外流，滿足多元AI應用的需求。

國科會表示，主權AI是保障國家數位主權與文化的重要基石。為支持台灣新創與中小企業，國科會將於今年推出一站式AI開發雲端服務平台，提供友善的生成式AI開發環境，助力AI服務在百工百業的落地應用，加速國內產業全面邁向AI化。國科會並規劃推動公私算力資源合作計畫，結合公部門與民間企業的力量，強化國內AI轉型所需的大型算力基礎服務。藉由公私合作，可促進算力資源的協同調度，提升整體建置效益，有助於打造一個堅實且具競爭力的AI發展生態系。

國科會說，藉由AI超級電腦、大型雲端資料中心、AI雲端開發服務平台，以及公私算力資源協作等多元策略，將全面帶動公私部門算力投資與加值服務，提升國內AI基礎建設與服務能量，加速AI應用的創新與普及，使各行各業均能受惠於AI技術的成果。這些努力，將為台灣未來10至20年的科技國力與產業競爭力奠定堅實基礎，確保在全球科技競賽中的持續優勢。

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