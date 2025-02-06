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    總預算審查報告送出不來 政院批立院打破兩院處理共識

    行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，歷年來，行政院與立法院的共識，就是所謂「大包小」的方式來處理總預算，今年立法院改變做法，直接把個別提案刪減數直接加總，且立法院也未邀主計總處確認後續的總預算數據。（記者鍾麗華攝）

    行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，歷年來，行政院與立法院的共識，就是所謂「大包小」的方式來處理總預算，今年立法院改變做法，直接把個別提案刪減數直接加總，且立法院也未邀主計總處確認後續的總預算數據。（記者鍾麗華攝）

    2025/02/06 13:48

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院尚未把今年度三讀的總預算送行政院，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，歷年來，行政院與立法院的共識，就是所謂「大包小」的方式來處理總預算，但今年立法院改變做法，直接把個別提案刪減數直接加總，且立法院也未邀主計總處確認後續的總預算數據。

    李慧芝表示，總預算在三讀過程，根據媒體報導，有的重複表決，有的表決後還撤案，相關刪除與凍結的原則都沒有說明清楚，立法院當時宣讀只有一頁的內容，內容也沒有說清楚各個刪除項目與數額，因此刪除數字與計算方式，其實都還是有爭議。

    李慧芝說，過去為避免重複刪除，以及個別項目刪除超過總預算額，歷年來行政院與立法院共識就是所謂「大包小」方式來計算，但今年立法院改變他們做法，打算要把個別提案刪減數用直接加總方式計算，這樣恐會造成重複刪減，或刪減數會超過預算數，這個部分行政院與立法院沒有達成共識。

    過去中央政府總預算在三讀後，立法院會找行政院主計總處、各部會，對於三讀的數字進行「三方」核對與勾稽，不過，李慧芝表示，這次立法院也沒有邀主計總處計算核對，並不是行政院杯葛，而是他們沒有來邀請。她也強調，行政院也沒有進一步相關數字詳細說明，一切還是要等總預算送到行政院，才可以有進一步確切內容。

    至於行政院今年對台電撥補1千億元預算遭砍，外界預期4月電價平均漲幅將達6.6%，以及「班班有冷氣」的電費是否改由各地方政府自行負擔？李慧芝指出，電價是否調整，尊重電價審議委員會的專業判斷，目前沒有預設立場。至於有關於與地方政府權責，例如冷氣的電費部分，現在各部會都在盤整當中，如有進一步消息會再對外說明。

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