罷傅被查水表？網爆「縣府指示」 花縣府否認、戶政所主任不敢答

參加罷免傅崐萁連署的民眾被自稱戶政所人員登門，他反問「這就是傳說中的查水錶」，對方連說「不是」之後就離開。（記者花孟璟翻攝）

2025/02/06 13:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁第一階段連署已於3日送中選會審查，但花蓮卻傳出連署民眾被戶政所人員登門「查水表」，稱「代表中選會」訪查，更有公務員上網爆料，縣府指示戶政所親訪確認連署書是連署人親簽！民進黨議員胡仁順批「公務人員竟帶頭違法」，已將相關訊息提供檢調進行深入調查；對此縣府則是否認到底，強調「不可能要求作這種查核」。

從爆料民眾的照片，可發現戶政人員穿著縣府背心到民眾家按門鈴，出示掛在脖子上的證件、手上更捧著一大疊第一階段罷免提議書影本！民眾貼文說，對方拿出自己填的連署書影本，詢問他是否本人填寫，他回答「沒錯就是我本人」，之後又拿出一張確認單，要他勾選「是」並簽名。

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另一位爆料民眾透過LINE詢問朋友，自己被花蓮戶政事務所人員到家按門鈴，還說是受到中選會委託來拜訪，詢問罷免單是否本人填寫。民眾反問「這就是傳說中的查水表嗎」？對方回答「不是」，之後就莫名其妙離開！

記者上午到花蓮市戶政事務所了解時，被民眾爆「到宅查水表」的戶政所秘書也在所內辦公，強調「不便回應」；花蓮市戶政事務所鍾姓主任則是正要準備受訪時突然接到一通神秘電話，之後主任馬上表示「有緊急要事必須處理」不方便回應，但強調有依照選罷法相關法規辦理，記者詢問「是按照哪一條法規」，主任卻推說「網路都查得到」後快閃離去。

花蓮罷免傅崐萁「微光花蓮」發言人王先生說，陸續確認至少有3位民眾向團隊證實，戶政所到家中按門鈴詢問！他強調，經過向中選會確認，連署書名冊如發生疑似代簽名或蓋章，依照「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」規定，應由中選會寄送查詢單向當事人查詢，且查詢單都有一定格式，不可能直接讓戶政所到宅詢問，這樣已經明顯違法！

「請傅崐萁敢做敢當，不要有太多小動作來恐嚇人民」！微光花蓮團隊呼籲，如果傅敢做敢當，就該接受人民合法正當透過罷免權來檢視，也呼籲花蓮的公民「不要畏懼施壓」、呼籲更多公民站出來響應接下來第二階段罷免。

擔任民進黨花蓮縣議會黨團幹事長的縣議員胡仁順說，被拍到訪查的人員身上穿縣府背心、身分是花蓮戶政所正式公務員，職銜是股長兼秘書，縣府要花蓮市戶政事務所公務員查訪，根本是「縣府自創」的違法查訪方式，嚴重踐踏公民權利，到底是誰要求公務人員做違法的事情？為此團隊第一時間向網路爆料民眾查證，也將資料交給檢調偵查，希望揪出幕後影武者。

縣府民政處上午回應強調，立委罷免案花蓮縣選舉委員會僅是配合單位，縣府不可能去作指示要求戶政所訪查，縣府根本不知道這件事哪裡冒出來，強調都會依法依規。

到民眾家中訪查的花蓮市戶政事務所公務人員，身上穿著縣府背心、手上碰著一大疊連署書影本，身份是戶政所的股長兼秘書。（翻攝網路）

被民眾拍到「到府查水錶」的公務員是戶政所股長兼秘書，今天照常在戶政所辦公。（記者花孟璟攝）

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