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    美眾院中國委員會發聲挺台：南非應保留首都的台灣代表處

    南非政府今年1月二度致函台灣駐南非代表處，限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞。（圖擷取自Google地圖）

    南非政府今年1月二度致函台灣駐南非代表處，限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞。（圖擷取自Google地圖）

    2025/02/06 13:13

    〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府今年1月二度致函台灣駐南非代表處，限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞。對此，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會公開挺台表示，南非應保留台灣在普利托里亞的代表處。

    美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（Select Committee on the Chinese Communist Party）於社群媒體X發文表示，南非作為民主憲政國家，應該與台灣站在一起反對中國共產黨，並保留台灣在普利托里亞的代表處。

    另一方面，由於南非近期通過「徵收法」（Expropriation Act），遭美國總統川普大力抨擊。美國國務卿魯比歐也於X發文表示，他不會出席本月20日至21日在南非約翰尼斯堡舉行的G20外長會議。

    魯比歐批評，南非徵收私有土地，利用G20提倡團結、平等、永續，也就是DEI與氣候變遷；他的職責是推動美國利益，而非使用美國的納稅人的錢縱容反美主義。

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